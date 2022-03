Brezplačno bomo telefonirali še do leta 2032

Evropski parlament je danes potrdil podaljšanje brezplačnega mobilnega gostovanja v EU še za 10 let. Uredba o mobilnem gostovanju, ki je 15. junija 2017 omogočila evropskim državljanom, da med potovanjem v drugih državah EU kličejo, pošiljajo sporočila in brskajo po spletu brez dodatnih stroškov, bo tako veljala do leta 2032.

Poleg tega, da bodo lahko na potovanjih znotraj EU še naprej uporabljali svoje mobilne telefone brez dodatnih stroškov, bodo potrošniki tudi uživali enako kakovost in hitrost mobilne povezave v tujini kot doma. Ponudniki storitev gostovanja jim bodo morali namreč nuditi enako kakovost gostovanja kot domači operaterji, če bodo v omrežju gostujoče države na voljo enaki pogoji, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Kot so pojasnili, so evropski poslanci v pogajanjih s Svetom EU dosegli, da bo po novih pravilih prepovedano zmanjševati kakovost storitev gostovanja, npr. s prehodom povezave s 4G na 3G.

Prenovljena uredba vključuje tudi ukrepe za zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje v smislu kakovosti in dostopa do storitev za pomoč v sili, tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

Brez dodatnih stroškov

Uporabniki bodo tako imeli v drugi državi članici dostop do teh storitev brez dodatnih stroškov bodisi s klicem ali besedilnim sporočilom, vključno s prenosom podatkov o lokaciji klicatelja. Operaterji bodo morali zagotoviti tudi informacije o evropski številki za klic v sili 112, invalidi pa bodo lahko dostopali do služb za pomoč v sili brez dodatnih stroškov.

Poslanci so se v pogajanjih zavzeli tudi za odpravo dodatnih doplačil za klice znotraj EU (npr. pri klicih iz Belgije v Italijo), saj so potrošniki še vedno zmedeni glede razlike med gostujočimi klici in klici znotraj EU. Stroški klicev znotraj EU so trenutno omejeni na 19 centov na minuto. Komisija bo preučila in ocenila, ali so potrebna nadaljnja znižanja teh stroškov.

Veleprodajne cene gostovanja (cene, ki si jih operaterji medsebojno zaračunavajo, ko njihovi uporabniki uporabljajo druga omrežja) bodo od leta 2022 omejene na dva evra na Gb podatkov. V petih letih se bo nato ta znesek znižal na en evro. To je pomembno za tiste potrošnike, ki pri gostovanju presežejo pogodbene omejitve, saj dodatne cene ne smejo biti višje od veleprodajnih cenovnih kapic za gostovanje.

Gostovanje kot doma

Shema »gostovanje kot doma« je evropska zgodba o uspehu brez primere, je komentirala avstrijska poslanka Angelika Winzig (EPP). »Kaže, kako lahko imamo vsi neposredne koristi od enotnega trga EU. Uspelo nam je dodatno zmanjšati stroške in izboljšati kakovost storitev za vse evropske državljane in podjetja,« je dejala ter opozorila, da namerno upočasnjevanje hitrosti podatkov ne bo več dovoljeno. Zmanjšanje veleprodajnih zgornjih mej cen pa je označila za več pravičnosti in konkurence na telekomunikacijskem trgu. Preden bo uredba uveljavljena, jo bo moral formalno potrditi še Svet EU.