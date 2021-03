Brezdomci v razkošnem hotelu

300

brezdomcem so že pomagali.

Takšnih gostov in obiskovalcev še ni bilo.

Čeprav ne gre za obiskovalce, ki na široko odpirajo denarnice, so tudi tokratni gostje deležni razkošja, ki ga hotel v češki prestolnici ponuja v normalnih razmerah. Zaradi razmaha novega koronavirusa je hotel v središču Prage zaprt za turiste, a odprt za brezdomce, ki jim mestna oblast omogoča popolno udobje in okrevanje med prebolevanjem covida-19 ter karanteno.Tako je že od novembra in hotel King Charles Boutique Residence, ki ima zmogljivosti za 60 ljudi, je vseskozi poln, pojasnjujejo pristojni, ki nastanjenim brezdomcem zagotavljajo tri obroke na dan, popolno zdravniško oskrbo in visoko raven higienskih standardov, televizijo in vse udobje, ki ga sicer ponuja hotel s štirimi zvezdicami. Poudarjajo, da sprejemajo samo tiste z blagimi simptomi, hudo bolne pa nemudoma prepeljejo v bolnišnico.Do zdaj so oskrbeli že 300 ljudi, med katerimi večina še nikoli ni bivala v hotelu, za prijaznost in storitve pa so nadvse hvaležni. Kot rečeno, v hotel lahko pridejo tisti brezdomci, ki se okužijo z novim koronavirusom, in tisti, ki so bili v nevarnem stiku z okuženim; mestne oblasti tako želijo zajeziti širjenje bolezni med brezdomci, ki jih je v češki prestolnici okoli 4500, k dobrodelnemu in zdravstvenemu prizadevanju pa vabijo tudi druge ustanove in ponudnike, ki svojih turističnih nastanitev trenutno ne morejo zapolniti. Svoje prostore sta ponudila še dva, poroča Reuters.Socialne službe si na vse pretege prizadevajo brezdomcem zagotoviti streho nad glavo in oskrbo tudi po tem, ko okrevajo in zapustijo hotel, a jasno je, seveda, da so razmere v državi kritične kot še nikoli in da sta prihodnost in spodobno preživetje negotova za vse več ljudi. Češka je bila v drugem valu pandemije ena najbolj prizadetih držav na svetu; v državi z 10,7 milijona prebivalcev so našteli skoraj 25.000 smrti, povezanih s covidom-19.