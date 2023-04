Brez stika z zunanjim svetom: po 500 dneh prilezla iz jame

Španska planinka Beatriz Flamini je konec minulega tedna prilezla iz jame, v kateri je prostovoljno preživela 500 dni brez stika z zunanjim svetom. Petdesetletna ekstremna športnica se je v podzemno jamo v pokrajini Granada spustila 20. novembra 2021 v okviru projekta Timecave, katerega namen je bil ugotoviti, kako lahko človek preživi v popolni izolaciji. Španski mediji so njen podvig označili za nov svetovni rekord, čeprav te trditve še ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Kakor je povedala po prihodu iz jame, kjer so jo pričakali novinarji, družinski člani, prijatelji in raziskovalci z univerz v Granadi in Almerii, ki so nadzorovali projekt, je morala po okoli 300 dneh zaradi tehničnih težav zapustiti jamo za osem dni, ki jih je preživela v šotoru, a pri tem ni imela stika z nikomer. Njeno prvo vprašanje po koncu izolacije je bilo, kdo bo dal za rundo piva. Beatriz Flamini je v kratkem pogovoru z novinarji svoj podvig opisala kot nekaj izjemnega in neopisljivega, nakar se je opravičila, češ da se gre oprhat – prvič po več kot 16 mesecih.

Svoja doživetja je beležila z videokamerama in posnetke puščala na vnaprej dogovorjenem mestu v jami, kjer so ji raziskovalci puščali hrano, vodo in drugo opremo, ki jo je potrebovala. Ekipa psihologov, raziskovalcev, speleologov in osebnih trenerjev je proučevala njene posnetke, a nikoli ni stopila v stik z njo. Čas v jami si je krajšala z branjem, slikanjem in pletenjem, redno je tudi telovadila.

Kakor je povedala njena ekipa, je prebrala okoli 60 knjig in spila več kot tisoč litrov vode, sama pa je dejala, da niti enkrat ni pomislila, da bi predčasno prekinila podvig: "Nikoli. V resnici sploh nisem hotela priti ven." Priznala je, da je imela tudi nekaj težkih trenutkov, še posebno ko je v jamo vdrl roj muh. Po 65 dneh je nehala šteti dneve, izgubila je občutek za čas. Ker ni bila v stiku z zunanjim svetom, ni vedela za konec protikoronskih omejitev, smrt britanske kraljice Elizabete II. in vojno v Ukrajini.

Njen podvig še ni potrjen kot nov svetovni rekord (Guinnessova knjiga rekordov še nima kategorije najdaljše prostovoljno bivanje v jami), po dosedanjih podatkih je predhodna rekorderka Christine Lanzoni leta 2007 v jami preživela 269 dni, španski mediji pa navajajo še podatek, da je neki Srb pred leti v jami preživel 460 dni.