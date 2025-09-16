Brez milosti! Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval takšno kazen

Okrožni tožilec ameriške zvezne države Utah Jeffrey Gray je danes zaradi umora konservativnega aktivista Charlieja Kirka naznanil obtožnico v sedmih točkah proti 22-letnemu Tylerju Robinsonu.

Gray bo za umor Kirka, ki je bil minuli teden ubit v kampusu univerze Utah Valley, zahteval smrtno kazen.

Jeff Gray, FOTO: George Frey Afp

Gray je naznanil sedem točk obtožnice, ki poleg umora med drugim vključuje še umor v prisotnosti otrok in oviranje preiskave, ker naj bi Robinson svojemu sostanovalcu naročil, naj izbriše določena sporočila in ne sodeluje s policijo.

Preiskovalci na puški, ki jo je kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK

Kot je dejal, je Robinson po streljanju pobegnil, preiskovalci pa so na puški, ki jo je kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK, ki so jih povezali z zločinom. Robinson se je kasneje v prisotnosti staršev predal lokalnemu šerifovemu uradu.

Gray je opisal tudi dopisovanje med strelcem in njegovim sostanovalcem, med katerim Robinson priznava, da je ustrelil Kirka, ker je imel dovolj njegovega sovraštva. Pri vsem skupaj naj bi ga najbolj skrbelo to, kako bo očetu razložil, da je izgubil dedkovo puško.

Umor ustanovitelja konservativne politične organizacije Turning Point USA so obsodili politiki z levega in desnega političnega pola, člani vlade predsednika Donalda Trumpa pa ob tem pritiskajo na tiste, ki politični umor odobravajo ali opozarjajo na nekatera Kirkova skrajna politična stališča, ki so za mnoge nesprejemljiva.