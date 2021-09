Brez Merklove z najslabšim rezultatom v zgodovini

Na volitvah v Nemčiji so socialdemokrati (SPD) s 25,7 odstotki s tesno prednostjo premagali konservativno unijo CDU/CSU, ki je osvojila 24,1 odstotka glasov, so pokazali zgodaj zjutraj objavljeni začasni izidi volilne komisije v državi.



Rezultat, ki temelji na glasovnicah iz vseh volilnih okrožij, je v pretežni meri potrdil izid, ki so ga napovedovale vzporedne volitve. Gre za najslabši rezultat za krščanske demokrate doslej, medtem ko je socialdemokratom uspelo okrepiti podporo v primerjavi z letom 2017.



Zeleni so glede na uradne izide osvojili 14,8 odstotka glasov, kar je njihov doslej najboljši rezultat. Sledijo jim liberalci (FDP) z 11,5 odstotka podpore. Skrajno desna Alternativa za Nemčijo je zbrala 10,3 odstotka glasov. Levica je osvojila 4,9 odstotka, a ostaja v bundestagu. Po tesnem izidu še ni jasno, kdo bo na kanclerskem položaju nasledil Angelo Merkel. Da si bosta prizadevala za oblikovanje vlade, sta napovedala tako kanclerski kandidat socialdemokratov Olaf Scholz kot tudi tudi Armin Laschet, ki je bil kandidat unije.

