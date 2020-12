Brexit spet na prelomu, konec pogajanj?

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta danes v skupni izjavi zapisala, da še vedno niso izpolnjeni pogoji za dogovor o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu. Še vedno namreč ostajajo bistvena razhajanja pri treh ključnih vprašanjih, in sicer enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja.



Voditelja sta po današnjem telefonskem pogovoru glavna pogajalca Michela Barnierja in Davida Frosta ter njuni ekipi pozvala, naj pripravijo pregled preostalih razlik, o katerih bosta razpravljala na srečanju v Bruslju v prihodnjih dneh. Na britanski strani so potrdili, da prihaja Johnson v Bruselj.



Vir v britanski vladi je po pogovoru sporočil, da je propad pogajanj »povsem mogoč«. »Pogovori so v enakem položaju kot v petek. Nismo naredili otipljivega napredka,« je povedal. »Jasno je, da se mora to nadaljevati na politični ravni. Čeprav ta proces za nas ni zaključen, se stvari zdijo zelo zapletene in povsem mogoče je, da ne bomo dosegli dogovora,« je poudaril vir po poročanju britanskega BBC.

Čas se izteka Čas za dogovor se zdaj res izteka. Sporazum, če bo dosežen, je treba namreč še ratificirati, preden se konec leta izteče prehodno obdobje, v katerem je Združeno kraljestvo še vedno del notranjega trga in carinske unije, tako da ljudje in podjetja brexita, ki se je sicer zgodil konec januarja, še ne občutijo.



Če dogovora o sporazumu o prihodnjih odnosih ne bo, bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar pomeni carine, kvote in druge trgovinske ovire, ki jih 47 let britanskega članstva v uniji ni bilo.



Od razvoja dogodkov od danes do srede je tudi odvisno, kako podrobno bodo o brexitu razpravljali voditelji članic EU, ki se v četrtek in petek sestanejo v Bruslju.