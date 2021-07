Branson prvi v vsemirju

Do prizorišča zgodovinskega dogodka je kar prikolesaril.

je z vzletišča v zvezni državi Nova Mehika poletel v vesolje in po približno enournem poletu varno pristal na Zemlji, britanski milijarder je tako tudi potrdil svoje napovedi in prehitel bogate tekmece v bitki za vesolje.Nosilno letalo podjetja Virgin Galactic je v nedeljo okoli 16.40 po srednjeevropskem času, z dobro uro zamude zaradi neugodnega vremena, z ustanoviteljem Bransonom, ki je na prizorišče kar prikolesaril, in še petimi uslužbenci na krovu poletelo v vesolje. Letalo SpaceShip Two VSS Unity se je nato odcepilo od nosilnega in zagnalo svoj raketni motor ter se dvignilo na višino okoli 86 kilometrov.Potniki so v vesolju ostali nekaj minut in občutili breztežnost, nato pa se vrnili na trdna tla, poročajo tuji mediji. Branson, 70-letni milijarder in veliki pobudnik komercialnih poletov, je pred zgodovinskim dogodkom poklepetal tudi s tekmecem, prvim možem Tesle, ki ga je pričakal ob vzletišču in je menda že rezerviral sedež na Bransonovem plovilu ter plačal polog za polet v vesolje; Virgin Galactic naj bi že prihodnje leto ponudil nepozabne dogodivščine vsem avanturistom, no, tistim, ki lahko odštejejo 200.000 evrov za vozovnico. Kot kaže, teh ni malo, za zdaj je zainteresiranih že več kot 600 iz 60 različnih držav.Spomnimo, Branson je tako rekoč tik pred zdajci napovedal zgodovinski polet in prehitel ustanovitelja Amazona, ki z bratomin še s tretjim, anonimnim potnikom, ki si je vstopnico pridobil na dražbi za 23 milijonov evrov, načrtuje podvig 20. julija.Na krovu bo tudi pilotka, ki na vesoljsko avanturo čaka že šest desetletij in ki bo pri 82 letih najstarejši potnik v vesolju; kot smo že poročali, Funkova je bila v letih 1960 in 1961 prva ženska, ki se je urila za podvig, a so ji polet nazadnje preprečili zaradi spola. Bezos je Bransonu po uspešno opravljenem podvigu čestital.