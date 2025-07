Panika pri sosedih: na Dunaju porast ošpic in hepatitisa, oblasti izdale opozorilo

Dunajski zavod za javno zdravje je nedavno izdal opozorilo bolnišnicam, nujnim službam in ambulantam. Zdravstveni oddelek (MA 15) je poročal o porastu primerov ošpic in hepatitisa v avstrijski prestolnici, poroča Kronen Zeitung, ki opisuje razmere in svetuje, kako se zaščititi.

Ošpice so izredno nalezljiva okužba, prepoznavna po rdečem izpuščaju po telesu in visoki vročini. Virus se prenaša kapljično in hitro okuži tako otroke kot odrasle. Brez zdravljenja lahko ošpice povzročijo hude zaplete – tudi duševno zaostalost, ohromelost ali smrtonosni encefalitis (vnetje možganov).

Že sum na ošpice je treba prijaviti zdravstvenim oblastem. Mesto Dunaj navaja, da je bilo letos že 59 potrjenih primerov in 110 sumljivih. Največ primerov je bilo prijavljenih marca, aprila in junija.

Kdo se najpogosteje okuži?

Po podatkih mestnih oblasti se virus najpogosteje širi pri necepljenih osebah, tako med domačini kot tudi med migranti, ki za cepivo ne vedo ali ga zavračajo.

Najboljša zaščita je cepljenje, ki je brezplačno – običajno v obliki kombiniranega cepiva proti mumpsu, ošpicam in rdečkam (MMR). Cepljenje je priporočljivo tudi za odrasle.

124 primerov hepatitisa A na Dunaju

Poraslo je tudi število okužb s hepatitisom A. Od januarja so zabeležili 124 primerov, veliko jih prihaja iz zavetišč za brezdomce, zato mestne oblasti tam delijo letake v več jezikih.

Hepatitis A je virusna bolezen jeter, ki se najpogosteje prenaša z onesnaženo vodo, kontaminirano hrano ali prek okuženih površin (t. i. okužba z dotikom). Tudi številne države v okolici Avstrije poročajo o naraščanju primerov.

»Ker hepatitis A nima značilnega sezonskega vzorca in glede na razmere v sosednjih državah, ni znakov, da bi se število primerov kmalu zmanjšalo,« so sporočili iz dunajskega zdravstvenega oddelka.

Bolezen se pogosto začne z vročino in prebavnimi težavami, nato pride do vnetja jeter in zlatenice (porumenelost kože). Čeprav bolezen običajno ne pušča trajnih posledic, je lahko smrtonosna pri že poškodovanih jetrih.

Najboljša zaščita je cepljenje proti hepatitisu A, a za razliko od cepiva proti ošpicam ni brezplačno. Cena enega odmerka je približno 50–65 evrov, poroča index.hr.