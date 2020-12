Božič »odpovedan« za tretjino Angležev

Potem ko so se na Otoku že pred časom razveselili napovedi o prazničnih mehurčkih, v katerih bi lahko z družino preživeli praznike, pa je britanski premier Boris Johnson zdaj napovedal nove ukrepe za upočasnitev širjenja novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša bistveno hitreje. V skladu z ukrepi bodo morali prebivalci Londona in jugovzhodne Anglije ostati doma.



Johnson je dejal, da se novi sev očitno prenaša bistveno lažje, po prvih ugotovitvah je »do 70 odstotkov bolj nalezljiv«, zato je odredil nove omejitve za London in jugovzhodno Anglijo, ki bodo začele veljati v nedeljo.



Kot je napovedal, bodo morali prebivalci teh območij v skladu z ukrepi »četrte stopnje« ostati doma najmanj do 30. decembra. To pomeni, da približno tretjina prebivalcev Anglije za božič ne bo mogla nikamor.



Glavni zdravstveni svetovalec vlade Chris Whitty je danes potrdil, da se novi sev virusa širi hitreje, zato je javnost pozval k večji previdnosti, da bi preprečili širjenje. Dodal je, da so o svojih ugotovitvah že obvestili Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).



Britanski minister za zdravje Matt Hancock je v ponedeljek sporočil, da so znanstveniki identificirali novo različico novega koronavirusa na jugu Anglije, ki bi bila lahko povezana s hitrejšim širjenjem virusa.



V Veliki Britaniji ta mesec znova beležijo naraščanje števila okužb in bolnikov v bolnišnicah. Danes so potrdili 27.052 novih primerov, kar je sicer nekaj manj kot v petek.