Boter umetne inteligence dal odpoved: svoje delo močno obžaluje

Geoffrey Hinton je bil pri Googlu eden najbolj uglednih zaposlenih, zadnja leta je večino časa namenil razvoju umetne inteligence, zdaj pa pravi, da svoje delo močno obžaluje, zato ni videl druge možnosti kot odpoved. »Umetna inteligenca trenutno še ni pametnejša od nas, vsaj kolikor je meni znano, a to se lahko kmalu spremeni. Poglejte denimo GPT-4, po količini informacij, ki si jih je zmožen zapomniti, daleč prekaša človeka. Logično sklepanje mu še ne gre najbolje, a osnov se že uči in glede na hitrost, s katero se razvija, se bo tudi na tem področju izboljšal, in to kmalu. To nas mora skrbeti,« je dejal Hinton, ki se ga je zaradi njegovega dela prijel vzdevek boter umetne inteligence. Kot pri vseh rečeh je lahko tudi v tem primeru umetna inteligenca zelo nevarna, če pride v roke napačnim ljudem, pravi.

Predstavljajte si, da je v nekem prostoru 10.000 ljudi in vsakič, ko se eden od njih nečesa nauči, to takoj avtomatsko znajo še vsi drugi.

»Si predstavljate, da bi denimo ruski predsednik Vladimir Putin računalnikom oziroma robotom omogočil in dovolil, da razvijejo lastne cilje, ki bi podpirali njegove? Morda bi sprva res poskušali zgolj podpirati njegove, a prej ali slej bi se lahko zgodilo, da bi si naprave zaželele več moči,« je svoje strahove s časnikom New York Times delil Hinton, ki pravi, da ne vemo povsem dobro, v kaj se spuščamo. »Inteligenca, ki jo razvijamo, je povsem drugačna od naše inteligence. Mi smo biološki sistemi, to pa so digitalni, ki imajo nepredstavljivo več zmožnosti pomnjenja. Naj povem preprosteje. Predstavljajte si, da je v nekem prostoru 10.000 ljudi in vsakič, ko se eden od njih nečesa nauči, to takoj avtomatsko znajo še vsi drugi. Tako deluje umetna inteligenca in zato ji mi ne bomo nikoli kos,« še opozarja 75-letni računalniški strokovnjak, ki je obenem tudi kognitivni psiholog.