Boste dopustovali na Hrvaškem? Preverite, koliko vas bo udarilo po denarnici

Kampiranje od 60 evrov naprej, mobilne hišice pa občutno dražje

Hrvaški mediji so konec tedna poročali o znatnih podražitvah luksuznih hotelov na Hrvaškem. Kot so razkrili tamkajšnji turistični delavci, tudi letos rezervacije za bivanje prihajajo v zadnjem trenutku. Preverili smo, kakšne so letos cene apartmajev, za katere se odloča povprečna slovenska družina, in kakšno je stanje v kampih.Lani so bile cene zasebnih turističnih namestitev na hrvaški obali občutno nižje kot leto prej. Medtem ko je bilo leta 2019 treba za najcenejši apartma v predsezoni odšteti 40 evrov, so lani toliko stali najdražji apartmaji. Cene apartmajev na hrvaški obali so se pred epidemijo gibale med 40 in 100 evri, v glavni turistični sezoni pa so se povzpele tudi do 200 evrov. Kako pa bo letos?V juniju boste za apartma v Umagu odšteli od 40 do 350 evrov na noč, v glavni turistični sezoni pa se cene tam začnejo pri 70 evrih na noč. V predsezoni se cene apartmajev na Krku gibljejo med 40 in 80 evri na noč, medtem ko je v glavni sezoni za prenočitev plačati okoli 20 evrov več. V Zadru je v juliju in avgustu mogoče apartma dobiti že za 70 evrov na noč, medtem ko je junija treba za nočitev odšteti okoli 35 evrov.Vse več družin pa se odloča tudi za kampiranje na hrvaški obali. V Istri bo letos štiričlanska družina za kampiranje plačala dobrih 50 evrov na noč, v Kvarnerju pa je cena okoli 70 evrov. V Dalmaciji se cene gibljejo med 60 in 80 evri na noč. V ceno sta všteti dve odrasli osebi in dva otroka ter parcela z elektriko in vodo.Za mobilne hišice so cene vrtoglave. Cene tovrstnih nočitev se v Dalmaciji, Istri in Kvarnerju v juliju in avgustu začnejo pri 200 evrih.