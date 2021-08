Bosanec »gastarbajterjema« dal lekcijo: smeti vrgla v reko, sledil šok (VIDEO)

Na spletu je te dni postal senzacija posnetek Mirnesa Kamiševića iz Jelaha v severni Bosni. Ta je naletel na starejši par, ki se je pripeljal z vozilom z nemškimi registrskimi oznakami. Zakonca sta v reko Usoru začela metati smeti, Mirnes pa ju je zaustavil in ju prisilil, da sta odvržene smeti pobrala in vse skupaj posnel ter objavil.

To ni Nemčija

»To ni Nemčija. Tu živimo ljudje, ki svojega okolja, rek in narave ne damo. Sram naj vaju bo,« je zapisal ob posnetku.



»Lahko v Nemčiji tako odmetavate smeti? Tam bi vaju kaznovali,« je onesnaževalcema dejal Mirnes.



»V Nemčiji imamo zabojnike, tu jih ni. Rekla sem si, saj bo voda odnesla smeti. Oprosti,« pa mu je odvrnila ženska, medtem ko je pobirala odvrženo.







»Ne opravičuj se. V Jelahu je vsaj 50 zabojnikov za smeti, samo v središču mesta 20, tja lahko vržeta smeti,« pa jima je pojasnil Mirnes in ju z avtom pospremil do zabojnikov, kjer sta pravilno odvrgla smeti.



