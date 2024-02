Borrell: Napetosti na Zahodnem bregu ovira za mir

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes na varnostni konferenci v Münchnu dejal, da položaj na Zahodnem bregu predstavlja veliko oviro pri iskanju dolgotrajne rešitve za mir med Izraelom in Palestinci. »Zahodni breg predstavlja resnično oviro rešitvi dveh držav,« je dejal po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

»Zahodni breg je pri vrelišču ... lahko da smo tik pred večjo eksplozijo,« je Borrell povedal na panelu o prihodnji geopolitični agendi EU v okviru današnjega zadnjega dne varnostne konference v Münchnu.

Na Zahodnem bregu, ki ga Izrael zaseda od leta 1967, živi v več deset naselbinah, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, okoli 490.000 Izraelcev. Na tem območju živijo tudi trije milijoni Palestincev.

Palestinci gledajo na izraelske naselbine kot na vojni zločin in veliko oviro za mir, mnogi izralski nacionalno-verski zagovorniki pa življenje tam vidijo kot izpolnitev božanske obljube. Od začetka vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra lani so se okrepili tudi spopadi med izraelskimi silami in Palestinci na Zahodnem bregu.

Borrell je dejal še, da mora EU »podpirati arabsko pobudo« za ustanovitev palestinske države, tako na Zahodnem bregu kot območju Gaze.

Netanjahu zavrača pobude

Izraelski premier Benjamin Netanjahu medtem zavrača pobude za mednarodno priznanje palestinske države. Njegova vlada je danes soglasno sprejela sklep, s katerim zavrača morebitno trajno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta »pod mednarodnimi diktati«. »Dogovor, če bo dosežen, bo dosežen izključno z neposrednimi pogajanji med stranema, brez predpogojev,« piše v sprejetem vladnem sklepu.

»Izrael bo še naprej nasprotoval enostranskemu priznanju palestinske države. Takšno priznanje bi bilo spričo pokola 7. oktobra velika nagrada terorizmu in bi preprečilo nadaljnje mirovne pogovore,« je še sklenila izraelska vlada.

Vprašanje sicer ostaja, kdo bi vodil palestinsko državo. ZDA upajo na reformirano palestinsko oblast, ki bi bila boljši partner za Izrael. Palestinska oblast ima omejeno oblast na Zahodnem bregu, vodi pa jo Mahmud Abas in njegova stranka Fatah. Območje Gaze je pod nadzorom ločene oblasti, ki jo od leta 2007 vodi Hamas.