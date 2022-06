Boris Johnson prestal glasovanje in ostaja na čelu britanske vlade

Britanski konservativci so glasovali o nezaupnici premierju Borisu Johnsonu, ki je že več mesecev tarča kritik zaradi zabav, ki so na Downing Streetu potekale v času zaprtja države zaradi covida.

Koservativci so zbrali dovolj pisem podpore za glasovanje o zaupnici, ki pa ga je Johnson uspešno prestal. Za zaupnico je namreč glasovalo 211 torijskih poslancev, proti pa 148. Johnson tako ostaja britanski premier.

Johnson je pred začetkom glasovanja nagovoril poslance svoje stranke in jih poskušal prepričati, naj podprejo njegovo vodstvo. Po poročanju britanskega BBC je Johnson obljubil, da bo stranko znova »popeljal do zmage«, in posvaril pred spuščanjem v »nesmiselno bratomorno razpravo« o prihodnosti konservativne stranke.

V skladu s pravili konservativne stranke se o zaupnici predsedniku stranke glasuje, če 15 odstotkov poslancev, trenutno torej 54, pisno sporoči, da premierja ne podpirajo več. Nezaupnica bi bila izglasovana, če bi zanjo glasovalo najmanj 180 torijskih poslancev od skupno 359.

Konec špekulacij

Ker nezaupnica Johnsonu ni bila izglasovana, v naslednjem letu glasovanje o nezaupnici ne bo več mogoče, poroča BBC. Če pa bi premier dobil nezaupnico, bi sledile strankarske volitve za izbiro novega vodje stranke, ki bo nato postal tudi predsednik vlade.

Z Downing Streeta so v prvem odzivu na napoved glasovanja sporočili, da bo glasovanje priložnost, da se pod zadevo potegne črta in se gre naprej. »Glasovanje bo priložnost, da se končajo meseci špekulacij in da se vladi omogoči, da gre naprej in se loti reševanja zadev, ki so prioritetne za prebivalstvo,« je sporočil Johnsonov tiskovni predstavnik.