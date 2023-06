Bomo zaradi njih živeli drugače? Poznavalci so navdušeni

Apple je pred dnevi predstavil vrhunska AR/VR očala, ki bi lahko močno spremenila naša življenja. Ta očala, ki slišijo na ime Vision Pro, so bila s strani ameriškega tehnološkega giganta predstavljena precej pompozno. A eno je, ko neki izdelek hvali njegov proizvajalec, drugo pa je, če ga hvalijo zaupanja vredni poznavalci tovrstnih izdelkov. In slednji so ta očala hvalili na ves glas.

Na youtube kanalu Handy Tips Guide so objavili posnetek, v katerem so zbrani komentarji nekaterih najbolj poznanih poznavalcev tehnoloških naprav na youtubu. Nad novimi očali so navdušeni. Marques Brownlee, ki je iz enega najbolj priljubljenih youtube kanalov s področja tehnologije, je navdušen nad tem, kako znajo očala slediti očem uporabnika. Še en priljubljen youtuber, Brian Tong, je dejal, da še nikoli ni izkusil ničesar takšnega in da je navdušen.

Kaj imajo poznavalci za povedati o očalih, si lahko pogledate v spodnjem videu, ki združi najbolj ključne poudarke.

Očala Vision Pro lahko prikazujejo tako virtualno kot nadgrajeno resničnost. Sodeč po odzivu ljudi, ki so jih preizkusili, je slika pri njih izjemno ostra. Omogočajo precej bolj poglobljen način uporabe aplikacij, gledanja filmov... Žal pa bo njihova cena zelo zasoljena. Znašala bo namreč kar 3.500 dolarjev. V prodaji jih lahko pričakujemo enkrat v začetku prihodnjega leta. Najprej bodo žal na prodaj samo v ZDA.