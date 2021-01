Bolnikom odpisal vse dolgove

530 tisoč evrov bo kar odpisal.

Izjemno velikodušnost je pokazal ameriški onkolog, in to kljub zaprtju svoje klinike, ki je med pandemijo zabredla v hude finančne težave, iz katerih ni bilo več izhoda. Svojim bolnikom, ki mu niso vedno poravnali vseh računov za opravljene terapije, je odpisal dolgove, ki so znašali skupno kar 530.000 evrov!Velikega bremena jih jetako odrešil ravno med božično-novoletnimi prazniki: poslal jim je voščilo in jim zaželel predvsem obilo zdravja v prihajajočem novem letu ter pripisal, da se zaveda, da so zneski kljub delnim zavarovalniškim kritjem za mnoge še vedno nepredstavljivo visoki in da jih, jasno, ne morejo poplačati. In jim jih niti nikoli ne bo treba, jih je razveselil v zadnji vrstici, pozneje pa pojasnil, da z ženo preprosto nista imela srca, da bi terjala takšne vsote od bolnikov, ki jih je v minulem letu doletela ne le bolezen, ampak tudi finančna stiska. O neurejenem zdravstvenem sistemu in vrtoglavih stroških zdravljenja v ZDA je bilo napisanega že veliko, a spremenjenega bolj malo, žal, se zaveda Atiq.»Ta pandemija je številnim družinam povzročila veliko gorja, zdaj prav zares ni čas, da bi midva razmišljala o dobičku. Sklenila sva, da se temu denarju lahko odpoveva in tako nekatere vsaj malce razbremeniva. Nisva razmišljala kot zdravnika, ampak kot mož in žena, kot oče in mama,« je pojasnil Atiq, ki se je v devetdesetih iz Pakistana preselil v ameriški Arkansas in ustanovil kliniko za zdravljenje raka, kjer so med drugim izvajali radioterapijo, kemoterapijo in številne preiskave.Pacienti so veselo novico sprejeli z izjemnim olajšanjem in hvaležnostjo, Atiqovo nekdanje osebje pa ob velikodušni potezi ni niti malo presenečeno. Kot je pojasnila nekdanja sodelavka, sta pakistanska zakonca do bolnikov venomer kazala veliko razumevanje in sočutje, jasno pa je, da so stroški zdravljenja rakavih bolezni mnogo višji od siceršnjih bolnišničnih zneskov, zato se jima je zdelo nepredstavljivo, da bi sredi tako globoke krize terjala takšne vsote. »Kdor pozna dr. Atiqa, dobro ve, da ni le eden najboljših onkologov, temveč predvsem človek z velikanskim srcem,« je povedal drugi sodelavec.