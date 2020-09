Bolni sedemletnik osvojil Ben Nevis

Caeden je legenda, pravi ponosna mama Lisa.

17.000 evrov je zbral z vzponom.

Nikoli ne smemo prenehati verjeti v čudeže, kajti dogajajo se vsak dan! Presrečna sta, da nista nikoli prenehala upati, prav optimizem, vera v boljši jutri in seveda izjemna vztrajnost so njunega sina ponesli na sam vrh. Dobesedno, kajtije osvojil najvišji vrh Britanskega otočja in Združenega kraljestva, Ben Nevis.Starši sedemletnika iz Corbyja, ki se je rodil dvanajst tednov prezgodaj, s cerebralno paralizo, se niso nikoli sprijaznili z začetnimi napovedmi nekaterih dvomljivcev, da njun otrok nikoli ne bo govoril, sedel, kaj šele hodil. Iskrice v Caedenovih očeh so vselej namigovale, da ima deček kar več asov v rokavu, ob neizmerni ljubezni in podpori staršev pa je postalo jasno, da je njegova meja samo nebo. In da bi svetu dokazal svoj pogum in moč, hkrati pa zdravstvenemu sistemu, zaradi katerega je iz leta v leto močnejši in samozavestnejši, nekaj povrnil. Vse od rojstva mu namreč predano medicinsko osebje stoji ob strani med napornim spopadanjem z izzivi, ob katerih bi marsikdo obupal, a z vrhunskimi terapijami mu je uspel tako rekoč čudež.V družbi staršev in številnih podpornikov se je povzpel na 1345 metrov visok Ben Nevis na Škotskem in navdušil najbližje in svet: na zahtevno pot je krenil ob 9. uri po lokalnem času in cilj dosegel pozno popoldne, okoli pol šestih; pet ur pozneje je prispel na cilj. Občasno so ga nosili, a velik del strme in zelo zahtevne poti je moral prehoditi in celo preplezati sam, saj je bilo tako varneje.»Bilo je težko, a Caeden je zame prava legenda,« je ob koncu napornega dneva povedala ponosna mati, navdušena, da je njen sin zbral kar 17.000 evrov, ki jih je podaril skladu za pomoč invalidom. Ben Nevis je hotel osvojiti že maja, a so morali podvig preložiti zaradi ukrepov ob epidemiji. Deček je komaj dočakal konec poletja, da si lahko končno uresniči sanje, je še povedala mama: »Njegovo življenje je ena sama borba in podajanje v neznano. Hvaležni smo za vso podporo, ki je je deležen od prvega dne. Caeden je danes zelo srečen otrok, ki kljub invalidnosti želi segati po zvezdah. Nikoli ne zaostaja za starejšima sorojencema in prijatelji.«