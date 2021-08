Bolj kot plaže bogate turiste zanimajo vino in tartufi

Hotel San Canzian je že mesece razprodan. Foto: Press

Te dni v hrvaški Istri beležijo izjemno veliko tujih gostov, bilo naj bi jih okoli 277.000. Kot poročajo v Večernjem listu, jih je vsaj 20.000 precej premožnih, torej takšnih, ki zaslužijo med 100 in 200 evrskimi tisočaki na leto. Pa tudi nekaj milijonarjev in celo milijarderjev je bilo opaženih. Vsi ti turisti z zelo debelimi denarnicami so pred epidemijo koronavirusa proste dneve preživljali na že uveljavljenih luksuznih lokacijah, kot so Sejšeli, Maldivi, Florida ali Mehika, od evropskih destinacij pa so prisegali na Toskano, Provanso in Južno Tirolsko.V Istri se zdaj veselijo, da so se med najbolj prestižne kraje oddiha prebili tudi sami. Gre namreč za goste, ki jim ni težko za eno samo prenočitev plačati tudi po 1000 evrov, še več dajo za steklenico dobrega vina ali za večerjo, pravzaprav gre za prav takšne goste, kakršnih se gostinci in ponudniki prestižnih storitev najbolj veselijo. Bogataši ne izgubljajo dragocenega časa na prenatrpanih plažah, pravzaprav jih tam sploh ne boste videli. Veliko raje se sproščajo ob bazenih in v centrih dobrega počutja, poležavajo na ležalniku v dobro negovanem oljčnem gaju, odigrajo partijo golfa, obiskujejo znamenite vinske kleti in prestižne restavracije, ki so jih njihovi osebni asistenti že zdavnaj rezervirali. Zelo priljubljeni so tudi izleti, lov na tartufe in degustacija lokalne hrane.Kot še poroča Večernji list, v Istri zelo hitro narašča prav povpraševanje po storitvah na najvišji ravni, torej po ponudnikih namestitev s štirimi ali petimi zvezdicami, ki ponujajo tudi mnoge dodatne aktivnosti. Tako je istrsko hotelsko letovišče San Canzian iz Buj, postavljeno je bilo leta 2019, te dni razprodano za mesece vnaprej, čeprav prenočitev v njem stane v povprečju 600 evrov.