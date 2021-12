Bolj kot nezemljanov se bojijo zemljanov

Večjih odkritij ni bilo

Projekt Modra knjiga je bil ustanovljen leta 1952, da bi ugotovili, ali neznani leteči predmeti ogrožajo ameriško nacionalno varnost, in znanstveno analizirali podatke o njih. Zbrali so na tisoče poročil o NLP, jih analizirali in prišli do treh bistvenih zaključkov: da nobeden od neznanih letečih predmetov Ameriki ni predstavljal grožnje, da nobeden od njih ni bil tehnološko bolj napreden od plovil, ki so jih imeli v lasti Američani, in da ni dokazov, da predmeti prihajajo iz vesolja. Ko se je izkazalo, da s projektom do večjih znanstvenih odkritij ne bodo prišli, so ga ukinili.