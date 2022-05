Boleča izpoved Nenada Periša. Hčerka mi je rekla: Oče, pojdi po Mateja

Nenad Periš, oče pogrešanega Mateja, za katerim se je 30. decembra izgubila vsaka sled, ponovno doživlja agonijo, potem ko so v Beogradu pri Adi Huji na površju Donave našli truplo mladega moškega, za katerega sumijo, da je njegov sin. Čeprav obdukcija še ni končana, pa je za hrvaške medijev dejal, da je resnica, ki jo je včeraj spoznal, boleča.

»Čakali smo novico, čakali na resnico, a ta se je pokazala takšna, kakršna je – boleča in težka,« je povedal za HRT. »Kot sem govoril, smo morali biti pripravljeni tudi na to. Morda se bo nekomu zdelo nenavadno, ampak čeprav je boleče in težko, in verjemite mi, da mi je strašno težko, mora človek imeti upanje. Mene moja vera uči, da upanje vedno obstaja,« je dejal Nenad Periš.

V pogovoru za RTL je dodal, da je »Matej svojo zgodbo na tem planetu končal«, in razkril, kaj mu je rekla hčerka. »'Oče, pojdi po Mateja in ga pripelji domov,' to mi je rekla. To bom storil v tem dnevu, dveh. On je z nami in vedno bo,« je za HRT povedal ožaloščeni in pretreseni Nenad Periš.