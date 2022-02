Bojana lovili, ko je peljal ženo v porodnišnico: neverjetno, kaj sta storila policista

Iz Srbije prihaja nenavadna zgodba, ki se je končala s srečnim koncem. Bojan Ristić iz Jakova je svojo nosečo ženo Aleksandro peljal v porodnišnico. Ker je želel, da bi čim prej prišla na cilj, je vozil izjemno hitro, zato je morala posredovati policija.

Kot je povedal za TV Prva, je vozil hitreje kot 120 kilometrov na uro, v nekem trenutku pa so ga opazili prometni policisti in se podali za njim. Dlje časa so jima sledili, Bojan pa je ustavil šele na semaforju.Tam so policisti videli, da je v avtu ženska, ki bo vsak čas rodila. Vklopili so rotacijske luči in par pospremili do bolnišnice.

A to še ni vse. Možje v modrem so počakali, da je Aleksandra rodila, nato pa so novopečenemu očku napisali kazen. A Bojan trdi, da sta bila policista več kot korektna. »Počakali so, da je bilo vsega konec, nato pa mi je eden od niju rekel, da potrebuje mojo osebno izkaznico, vozniško in prometno,« pripoveduje Bojan, ki ga je poleg čestitk doletela tudi denarna kazen.