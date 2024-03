Bogovom podzemlja še danes darujejo živali

Na jugozahodnem delu Turčije je kraj s prav posebnim templjem s portalom, za katerega so nekoč verjeli, da je vhod v pekel. Zato so tam darovali​ Hadu in drugim bogovom podzemlja, ljudje pa so se mu na daleč izogibali. Verjeli so namreč, da vsakogar, ki vanj vstopi, ubije Hadova sapa. Starogrški geograf Strabo je tempelj v Hierapolisu opisal kot smrtonosni kraj, o čemer se je na lastne oči prepričal tudi sam.

Ti hlapi so tako močni, da še dandanes pokončajo tako žuželke kot ptice in celo sesalce različnih velikosti.

»Odprtina je dovolj velika za človeka, ko vstopimo skoznjo, pa se spremeni v globoko jamo. Tla v njej prekriva tako gosta megla, da je skoznjo komaj mogoče videti. V jamo pripeljejo žive bike in jih iz nje odvlečejo mrtve. Sam sem vanjo vrgel lastovice in v trenutku so padle na tla in zadnjič vdihnile,« je zapisal geograf. Arheologi so v templju res našli ogromno kosti bikov in drugih večjih živali, vhod vanj pa je poln ne le ptičjih okostij, ampak tudi ptičev, ki so tam poginili. V nasprotju z našimi predniki vemo, da živali, ki prestopijo prag templja, ne morijo zli duhovi ali bogovi iz podzemlja, temveč ogljikov dioksid. Ravno tam je namreč globoka razpoka v tleh, iz katere že stoletja uhajajo ogromne količine ogljikovega dioksida in se nato zadržujejo v prostoru.

Hierapolis je priljubljena turistična destinacija. FOTO: Fokkebok/getty Images

»Ti hlapi so tako močni, da še dandanes pokončajo tako žuželke kot ptice in celo sesalce različnih velikosti, ki glavo zgolj pomolijo v prostor,« je dejal arheolog Francesco D'Andria, ki je preučeval skrivnosti templja v Hierapolisu. Najbolj nevaren čas za obisk templja je po njegovih besedah zgodaj zjutraj, saj se je smrtonosni plin vso noč zadrževal v templju, podnevi pa ga večino preženeta sončna svetloba in toplota. A čeprav zdaj vemo, kaj se dogaja v templju, območje še vedno obiskujejo ljubitelji okultnega, ki želijo opraviti daritev bogovom podzemlja. Po besedah D'Andria s seboj prinesejo manjše živali in jih spustijo v tempelj, kjer seveda poginejo. »Javno želim pozvati tako tiste, ki to počno iz takšnih ali drugačnih verskih prepričanj, kot tiste, ki so zgolj radovedni, naj tega ne počnejo, saj ubijajo nedolžna živa bitja,« je dejal omenjeni arheolog.