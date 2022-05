Spogledovanje Švedske in Finske z Natom: kaj lahko pričakujemo od Rusije? Odgovarja Bogomil Ferfila

Švedska in Finska resno razmišljata o vstopu v Nato, mnoge pa skrbi, kako se bodo na to odzvali Rusi, ki se danes vojskujejo v Ukrajini. Kaj to prinaša? Smo zaradi tega bližje miru ali eskalaciji spopadov? Odgovor na to vprašanje smo iskali s politologom in obramboslovcem Bogomilom Ferfilo.

Kako komentirate težnjo Švedska in Finske po vstopu v Nato? Rusi so do tega izrazito odklonilni.

Moje mnenje je, da v tej evropski varnostni arhitekturi, v kateri se je dalo ustrezno mesto tudi Rusiji, ni veliko manjkalo. Delovala je stabilno, z neko stopnjo varnosti za vse udeležence. Pravzaprav so se trenja začela po letu 1990, ko se je Nato začel širiti proti vzhodu. Seveda je takrat Rusija bila sprva pod Jelcinom in v prvih letih pod Putinom nesposobna reagirati na očitno kršenje dogovorov glede širjenja Nata. Stvari so se začele razvijati 2014, ko so ZDA zrušile prorusko vlado Janukoviča. V timu je bila takrat in je tudi sedaj gospa Victoria Nuland, ki je tistega leta 2014, ko so jo vprašali, kaj to pomeni za Evropo, izgovorila znameniti stavek: »Fu*k the Europe!«. Na to sta se odzvala Merklova in Holland, češ da je to neprimerno, to pa je bilo tudi vse. Ko je padla Janukovičeva vlada v Kijevu, je Nulandova izjavila, da so za to porabili pet milijard dolarjev. Kasneje je sodelovala tudi pri izboru naslednjega ukrajinskega predsednika. Bila je proti Kličku, ZDA so bile proti Kličku. Takrat so nastavili bolj poslušnega Jacenjuka in stvar se je potem razvila do Zelenskega, ki je bil ves čas v izredno dobrih stikih ne z ZDA, ampak z demokratsko stranko, sodeloval je tudi pri poskusu potopitve Trumpa, češ da se vpleta v ukrajinske notranje zadeve. In sedaj je stvar kulminirala, ravno tako ob briljantno izvedenem PR-začetku vojne v Ukrajini. Ta tim, ki sem ga prej omenil, je izvedel to zamenjavo proruske vlade s proameriško 2014 in se v analih tretira kot ena izmed najbolj dovršenih PR-potez zamenjav vlade.

Se spomnite, ko so Američani napovedali, kaj se bo zgodilo in kako se bo zgodilo? in tudi sedaj smo priča, bi rekel, nekemu popolnemu PR-projektu, v katerem kot glavni igralec nastopa Zelenski. Občasno pridejo še Joliejeva, Bono in drugi zvezdniki, potem še zahodni voditelji, ki se srečujejo v Kijevu, vendar je očitno sedaj naslednja poteza, da se Rusijo dokončno zatre, priključitev Švedske in Finske. To seveda zveni čisto fino. Edina napaka v tem je, da imamo na drugi strani – zdaj lahko rečemo norca ali pametnega stratega – Putina in Rusijo kot največjo svetovno varnostno velesilo. To je edina stran v enačbi, ki ne 'štima'. Če ne upoštevaš tega, si ti tisti, ki si nor, in bodo posledice pač takšne ...

Pred začetkom vojne sem točno napovedal, kaj se bo zgodilo: padla bo vsa južna Ukrajina, Rusija se bo povedala s Pridnestrsko republiko, Ukrajine ne bo več. Ob tem približevanju Švedske in Finske je ta ruski bes še toliko bolj stopnjevan in lahko pride do mnogo bolj tragičnih posledic vojne v sami Ukrajini.

V medijih je moč zaslediti, da Rusija ne dosega svojih ciljev in da bi Ukrajina to vojno lahko dobila.

Popolna neumnost. Rusija ne more izgubite te vojne. Je na domačem terenu, logistične povezave z Rusijo so, kot bi bilo v Rusiji. Zahod pač šiba svoje orožje, tudi operativce, vojaške agente Cie, ki pri tem sodelujejo in jih urijo – lahko gremo v vojno do zadnjega Ukrajinca. Moja napoved je, da se bo z vsem tem zahodnim orožjem fronta stabilizirala. Upajmo, da ne bo vojna stopila v tragično fazo. To, da se zvezdniki in zahodni voditelji sprehajajo po Kijevu, ki so v dosegu ruskih topov, pomeni, da si tudi Rusi ne upajo iti v to totalno vojno. Totalna vojna pomeni zravnanje ukrajinskih mest. Ruskega letalstva sploh ni na nebu, ker se Rusi še vedno držijo nazaj. Ob stopnjevanju vojne je vse večja nevarnost, da res pride do tragičnega.

Veste, prizore, ki jih vidiš na televiziji iz Ukrajine, sem dostikrat zasledil tudi v Gazi ... pa Hamas in islamski džihad. Oni se postavljajo v bolnišnice ali šole in izstrelijo rakete. A današnji obrambni sistemi, tudi tanki jih že imajo, imajo nameščene radarje, ki takoj ugotovijo, od kod izstrelek pride in takoj ustrelijo nazaj. Vidite pa, da so vsa preostala ukrajinska mesta praktično nedotaknjena, razen tam, kjer so vojaška skladišča ali obrambne točke. Ideja o tem, da bo Rusija poražena, je praktično enaka ideji o tem, da je treba v Ukrajino poslati Natove bombnike in seveda končna konsekvenca je tretja svetovna vojna.

Če bo prišlo do dotoka ameriških letal in novejše oborožitve, bo Rusija sprva uporabila jedrsko orožje taktičnega dosega in potem se to lahko stopnjuje. Jaz bi rekel, da stopamo – in Finska in Švedska sta naslednja stopnica – k trajnemu obdobju sprva nestabilnosti, lahko tudi neskončnega bojevanja v Ukrajini, do zadnjega ukrajinskega vojaka, če želite. Ta veliki pritisk, morate vedeti, da je to seveda ameriška ideja. Če bi Evropa, vendar žal jaz mislim, da svojih možganov trenutno nima, to sedanjo situacijo in tudi grožnjo o vstopu Finske in Švedske uporabila kot sredstvo pritiska na Putina in Rusijo, da se vojna konča, bi bil to pozitiven namen.

Pa je to verjetno?

Menim, da ni verjetno. Kajti predvidevam, da je to 90-odstotno ameriška domislica. Ameriki ustreza to, da na fronti padajo ukrajinski vojaki. Amerika je dala za tistih nekaj deset milijard orožja, vendar s tem strateško izčrpava Rusijo, materialno in finančno, s čimer je deloma dosežen temeljni cilj, ki je zaustavitev Kitajske. Rusija kot nekakšen varnostni ščit Kitajske je tu seveda pomembna stopnica v temu dogajanju. Ta briljantni tim, ki ga pooseblja Antony Blinken s svojo ekipo, nadaljuje svoj fantastični PR-pohod obrambe ZDA na svetovnem prestolu. A žal sta kolateralna žrtev Evropa in Ukrajina.

Evropa za zdaj še ni, vendar če se bodo ti procesi nadaljevali, če bodo cene energentov in hrane divjale naprej, lahko pričakujemo v Sloveniji in v Evropi izrazito nestabilno domačo politično situacijo. V Sloveniji se bo začel juriš sindikatov na plače, juriš upokojencev na pokojnine, juriš na javni dolg, ko bo Evropska centralna banka začela zviševati obresti ... To bo povzročilo nestabilnosti v Sloveniji in v vsej Evropi. Po drugi strani moramo vedeti, da evropski proračun ne obstaja: mi mislimo, da je to denar, ki ga dobimo za kmetijstvo in kohezijo, da je tam veliko denarja. Evropski proračun ne obstaja, evropski proračun znaša dva odstotka kosmatih proizvodov držav članic. Če vemo, da je državni proračun v Sloveniji denimo 45 odstotkov BDP, vidimo, da to ne obstaja. Kar hočem reči, je, da si veliko pomoči iz EU ne moremo obetati. Lahko te fonde za kmetijsko in kohezijo začasno preusmerimo, a če bo prišlo do hajke ... To je ponovitev situacije iz 1973, ko so Arabci začeli dvigati ceno nafte. V bistvu se lahko ponovi obdobje nestabilnosti, ne samo gospodarske, ampak predvsem politične.

Moramo se zavedati, da bo Ukrajina po koncu te vojne, zlasti če pogajanj ne bo (po mojih predvidevanjih bo padla še Odesa in sklenjen bo koridor do Pridnestrske republike), v celoti na evropskem proračunu, ko bo potrebovala ogromno evropsko pomoč, da bo sploh preživela.

Je možna eskalacija?

Pojavljajo se teorije (zlasti to govorijo Američani, Zelenski, Poljaki in baltske države), da je Ukrajina samo prva država, da bo Putin potem zavzel še ne vem kaj vse. Neumnost, saj vidite dogajanje v Ukrajini. Treba je vedeti, da bi Ukrajina brez zahodnega orožja padla v dveh tednih. To je bila ruska kalkulacija in to ni bilo zajeto. Te desetine milijard zahodnega orožja in operativci, to je tisto, kar drži velik del Ukrajine, in to bo tudi stabiliziralo fronto. Nekih velikih angažiranj na skandinavski fronti si materialno in finančno ne more privoščiti. Zlati je kritično to enoletno vstopno obdobje v Nato: medtem ko sta Švedska in Finska ne tič ne miš, Nato ne bo posredoval. Zagotovo bodo Rusi izvajali vse mogoče operacije destabilizacije, letalskih preletov, hekerskih napadov, lahko tudi kakšnih mejnih konfrontacij. Rusi ne bodo mirno gledali vstop Finske in Švedske v Nato, torej bodo ustrezno destabilizirali celotno regijo z enklavo Kaliningrad, kjer bodo namestili svoje jedrske sistem, če jih še niso, vendar jih bodo še bolj poudarili, okrepili. In kar pričakujemo, so nestabilne varnostne razmere, ne samo na severu Evrope, ne samo v Ukrajini, ampak bo to zadevalo celotno zahodno Evropo. Na račun česa že? Tega, da so se Ukrajinci zaobljubili, da bodo dali ruski manjšini nekaj več federalne avtonomije v sporazumu Minsk 2, in ko ji tega niso dali, poglejte, kaj imamo danes.

V Sloveniji bomo, zdi se v kratkem, dobili vlado, ki bo bolj levo sredinsko usmerjena, in vemo, kakšna so njena stališča do Nata. Kaj pričakujete na tem področju?

Zanimivo je, da so Slovenci mnogo bolj skeptični glede obsojanja Rusije. Približno 15 do 20 odstotkov jih meni, da so za to krive ZDA, ne Rusija. To verjetno izvira iz dolgoletnega prijateljstva, ki so ga postavljale v ospredje levosredinske vlade. Desnosredinske vlade so pač proameriške in kupijo vse, kar pride iz Amerike. Zdaj pa, da bo nova levosredinska vlada kaj premaknila v odnosih Evropa : Nato : ZDA : Rusija je seveda težko predvidevati. Ogromen izziv te vlade bo, če bo prišlo do energetske draginje, če gredo ljudje na cesto ... Začetni zagon nove vlade se lahko hitro sfiži in se bodo lahko jeseni ali pozimi udarili za preživetje. Veste, ko pride do politične nestabilnosti, je izmed značilnosti hitra menjava vlad. Ljudje še vedno mislijo, da bo z novo vlado boljše, ampak dosti boljše ne bo. Bolj bo pripravljena na dialog z Rusijo, seveda si ne bodo upali nazaj poklicati ruskih diplomatov. Ena stvar, ki v tem konfliktu manjka, kot pravim v tem genialno vodenem PR-konfilktu, ki ga vodi ameriška diplomacija (vi morate vedeti, da je izredno agresivna in obvladuje zunanje ministrstva praktično vseh zahodnih držav) – je dialog z Rusijo.

Če Rusi ne povedo svojega stališča, izrazijo svojih interesov in skrbi, je vsa ta gradnja novega evropskega varnostnega sistema popolna neumnost. Če ne vključiš glavnega udeleženca, je to brez zveze. Če bo uspelo vladi malce strezniti evropsko razmišljanje v tej smeri, mislim, da je še zmeraj pravi trenutek za zaustavitev vojne. Odesa še ni padla, Odesa je zadnji žebelj. Vidimo, da se končujejo priprave, da bo prišlo do napada z juga, z vzhoda in od Pridnestrske republike, kjer je nekaj tisoč ruskih vojakov. Pred kratkem sem bil tam in sem jih videl. To bi še bila rešilna bilka za Ukrajino in pozicija zahoda proti Rusiji je sedaj močna. Putin je pod strahotnimi pritiski in je pripravljen na pogajanja. Vendar, če zahodne države in Zelenski ne bodo sprejeli nekih realističnih pozicij, da se naj poslovijo od Krima in tudi enklave Donbasa, pogajanja niso mogoča – in za zdaj nič ne kaže, da bi do njih prišlo. So pa vedno možna presenečenja. Pred kratkim se je papež ponudil za posrednika. Vedno lahko pride do preboja in gotovo to merjenje moči ves čas poteka.