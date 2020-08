Bogatuni letijo na Brač

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Na zasebnih letalih se počutijo najvarneje. FOTO: Famveld/Getty Images

Letošnja poletna sezona bo nedvomno posebna: turistični delavci se marsikje držijo za glavo, nekatere panoge pa so po drugi strani nepričakovano zacvetele.Denimo, najem zasebnih letal, ki se v letošnjem letu na Hrvaškem hvali celo s spodbudnejšimi številkami kakor lani, takšno prevozno sredstvo namreč tistim, ki si seveda to lahko privoščijo, omogoča kar najzanesljivejše izogibanje stikom z morebitnimi okuženimi.Predvsem Brač je tista destinacija, ki si jo tuji obiskovalci oziroma letalski potniki najraje izberejo za končni cilj, vsak dan na priljubljenem dalmatinskem otoku pristanejo v povprečju po štiri letala. Običajno po dve družini združita finančne moči in si, da bi se izognili množicam ter dolgim potovanjem po cesti, privoščijo hiter skok do morja, brez dolgih pregledov, ki doletijo komercialne polete.Na otoku se običajno nastanijo v najetih razkošnih vilah s pogledom na morje in z bazenom in si tako omogočijo lastno poletno idilo, povsem oddaljeni od preostalih obiskovalcev. Med takšnimi gosti je največ družin z otroki in celo hišnimi ljubljenci, veliko je poslovnežev, ura letenja v zasebnem plovilu pa, odvisno od ponudnika, stane od tisoč do tri tisoč evrov, pojasnjujejo na letališču na Braču. Vsak polet si deli običajno od pet do dvanajst ljudi, v povprečju za enosmerno vozovnico odštejejo po tisočaka na osebo, odvisno od prepotovane razdalje. Največ jih pripotuje iz Češke, Poljske, Madžarske in Nemčije, kjer se število ponudnikov takšnih sezonskih poletov povečuje, aviotaksi pa je marsikje že stalnica.Skupni imenovalec sta čim manj čakanja in gneče na letališču, zaradi česar so se številni čarterski ponudniki odločili celo za pogoste redne linije z Bračem: nemški Sundair bo z avgustom dvakrat na teden letel na otok, vse do konca oktobra, Croatia Airlines pa bo ponujala polete proti Braču iz Linza in Gradca, švicarski Helvetic pa iz Züricha.