Bogati Putinovi kritiki cepajo kot muhe, v treh letih naj bi jih umrlo že toliko

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je bilo pod nenavadnimi in nepojasnjenimi okoliščinami zabeleženih več kot 75 smrti vplivnih ruskih posameznikov iz političnih, vojaških in gospodarskih krogov. Analitiki opozarjajo, da gre za pojav, ki je sicer kompleksen, a značilen za vrh ruske oblasti.

Čeprav zaradi zaprtosti informacijskega prostora v Rusiji ni mogoče dobiti natančnih številk, različne zahodne agencije in ruski aktivisti poročajo, da se število smrti posameznikov, povezanih z državnim aparatom, vse od začetka vojne vztrajno povečuje. V seznam so vključeni oligarhi, ministri, visoki častniki in vplivni menedžerji.

Pogreb nekdanjega ruskega ministra za promet Romana Starovojta v Sankt Peterburgu 11. julija 2025. FOTO: Olga Maltseva Afp

Uradna Moskva njihove smrti večinoma razlaga kot samomore, padce z oken, naključne zastrupitve, srčne napade ali družinske tragedije. Javna razprava o ozadjih teh smrti pa v ruskih medijih praktično ne obstaja – oblast ob smrti običajno izrazi sožalje, nato pa zadevo povsem ignorira.

Zadnji primer: minister z »darilom« od Putina

Najbolj svež primer je smrt Romana Starovojta, ministra za promet, katerega truplo so našli v moskovskem predmestju Odintsovo – območju, kjer prebiva velik del ruske elite. Po poročanju ruskih medijev naj bi si življenje vzel z orožjem, ki naj bi mu ga osebno podaril predsednik Vladimir Putin.

Ravil Maganov ni več med živimi.

Starovojt je bil minister od maja 2024, pred tem pa guverner Kurske oblasti, ki jo je ukrajinska vojska avgusta istega leta uspešno napadla. Le nekaj dni pred smrtjo je bil odstavljen z ministrske funkcije.

Dolg seznam sumljivih smrti

Tako imenovani »padci z oken«, utopitve in samomori so postali del zlovešče statistike sodobne ruske elite. Predsednik naftnega velikana Lukoil Ravil Maganov naj bi umrl po padcu z okna moskovske bolnišnice. Z istim razlogom sta umrla tudi oligarh Pavel Antov, vojaška finančna direktorica Marina Jankina in več drugih.

Nekateri naj bi si vzeli življenje z obešanjem, med njimi Sergej Protosenja (bivši direktor Novateka), menedžer Gazproma Aleksander Tjuljakov in vojaški uradnik Roman Malik. Drugi naj bi se zadušili v kadi, utopili v bazenu ali se smrtno ponesrečili med padcem po stopnicah. Vzrok smrti je pogosto naveden kot »srčni zastoj«.

Zloglasen primer je tudi Jevgenij Prigožin, vodja plačanske skupine Wagner, ki je umrl v letalski nesreči le dva meseca po tem, ko se je uprl Kremlju. Skupaj z njim je izginila tudi njegova vojaška formacija.

Strah in opozorilo v enem

Analitiki in profesorji, ki so zaradi političnih pritiskov zbežali na Zahod, se v veliki večini bojijo komentirati ta niz smrti pod lastnim imenom. A pojasnjujejo, da gre pogosto za posledico notranjih bojev za oblast, nadzor nad viri in eliminacijo posameznikov, ki bi lahko ogrozili režim. S tem se utrjuje kultura strahu, ki preprečuje morebitni upor znotraj elite.

Po besedah politologa Jeffreyja Wintersa z univerze Illinois, avtorja knjige Oligarhi, v Rusiji takšnih ljudi ni mogoče ubiti brez sodelovanja države: »Gre za milijarderje z osebnimi varnostniki, vrhunsko medicinsko oskrbo, vozniki in varovanimi rezidencami. Če izginejo, je to najverjetneje odločitev iste roke, ki jim je omogočila, da so postali vplivni in bogati.«

Ukrajina: »Nelojalnost pomeni smrt«

Tudi Ukrajina ta niz smrti uporablja kot ilustracijo narave režima, proti kateremu se bori. Svetovalec predsednika Zelenskega, Mihajlo Podoljak, je izjavil, da »nelojalnost v Rusiji pomeni smrt«.

Nekdanja svetovalka Bele hiše in poznavalka razmer v Kremlju Fiona Hill pa je v pogovoru za The Guardian opozorila, da ni treba vseh smrti obravnavati kot del teorij zarote – vendar ni presenetljivo, da avtoritarni režim ne deluje po demokratičnih pravilih.

Pogled na del provizoričnega spomenika Jevgeniju Prigožinu, vodji plačanske skupine Wagner. FOTO: Evgenia Novozhenina Reuters

Po njenem mnenju gre za del širšega konflikta med Rusijo in Zahodom, ki vključuje tudi zastrupitve, sabotaže, kibernetske napade in grožnje infrastrukturi.

»Sindrom nenadne smrti« elite

Tako imenovani sindrom nenadne smrti vplivnih Rusov, kot so ta pojav poimenovali na BBC, sicer ni nov. Že pred vojno v Ukrajini je bilo zabeleženih vsaj 38 sumljivih smrti poslovnežev, ki so bili nekoč blizu Kremlju.

Najodmevnejši med njimi je bil oligarh Boris Berezovski, ki naj bi se obesil v svojem domu blizu Londona. Britanski preiskovalci niso našli dokazov o nasilni smrti, a v javnosti – predvsem na družbenih omrežjih – razlage niso sprejeli z zaupanjem.

Številni tako še danes dvomijo, da bi bilo mogoče, da bi se toliko bogatih in vplivnih Rusov smrtno ponesrečilo – ali bili vsi žrtve depresije.