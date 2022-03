Bogatega Rusa Romana Abramoviča zastrupili na pogajanjih?

Lupljenje kože z obraza in rok ter pekoče oči in celo začasna izguba vida. To so simptomi (menda zaradi uporabe kemičnega orožja), ki naj bi prizadeli ruskega oligarha Romana Abramoviča, potem ko se je 3. marca v Kijevu udeležil mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Poleg Abramoviča, ki je sprejel ukrajinski poziv, da pomaga pri končanju ruske invazije na Ukrajino, so se podobni simptomi pojavili še pri nekem, sicer neimenovanem ruskem podjetniku, pa tudi pri ukrajinskem poslancu Rustemu Umerovu. Tako vsaj poroča Daily Mail, ki se sklicuje na Wall Street Journal. Abramoviča naj bi zdravili v turški bolnišnici. Na sestanku je bil še četrti predstavnik, ki pa nima nobenega od prej omenjenih simptomov.

Ko so Umerova vprašali o tem, je dejal, naj ne zaupajo nepotrjenim informacijam, medtem ko so predstavniki Abramoviča potrdili, da je res imel te simptome, vendar več o tem niso povedali. Po spletu so se seveda hitro pojavile teorije, ki za to krivijo Ruse, medtem ko naj bi za Reuters neimenovani ameriški predstavnik povedal, da ni šlo za zastrupitev ...