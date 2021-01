Bogata zakonca sta premoženje zapustila občini

6,2 milijona je kapnilo v občinski proračun.

Župan ne more verjeti

Kakor da bi jih doletela loterijska sreča! FOTO: Meinzahn/Getty Images

Takšnega dodatka k proračunu se tik pred koncem leta nikakor niso nadejali, v občini Waldsolms so naravnost vzhičeni. Kar 6,2 milijona evrov jim je zapustila premožna in radodarna nekdanja prebivalka, ki je sicer od 2016. živela v domu za ostarele v Frankfurtu. A očitno nikoli ni pozabila na svoj domači kraj, za zajetno premoženje pa so zaslužne predvsem spretne naložbe njenega moža.innista imela otrok. Alfred je umrl pred petimi leti, zakonca pa sta v Waldsolmsu, ki šteje skupaj manj kot 5000 prebivalcev, živela od leta 1975. Ob moževi smrti leta 2014 je Renate ostala sama, a z zajetnim bančnim računom, svežnjem delnic in še kar nekaj zemlje, vse to pa je vdova nameravala ob smrti zapustiti sestri. A je ta umrla leto dni pred njo, zato je spremenila oporoko in vse, kar je v življenju z možem ustvarila in prihranila, odstopila občini, ki je sestavljena iz šestih manjših vasi. Renate je umrla decembra lani, stara 81 let, po dolgem in zapletenem zapuščinskem postopku pa je postalo jasno, da drugih dedičev in živih sorodnikov pokojne ni, zato lahko Waldsolms podeduje vse premoženje. Županje seveda ob novici kar dolgo ostal nejeveren, prepričan je bil, da gre za nesporazum, a kmalu se je izkazalo, da je njegovo občino doletela prava loterijska sreča. Pokojnima zakoncema Wedel se je v ganljivem zapisu javno zahvalil in se jima poklonil ter zaobljubil, da se bo do zadnje črke držal Renatinih napotkov v oporoki.Ti namreč narekujejo, da morajo v občini porabiti denar za infrastrukturne projekte, tako zdaj že mrzlično načrtujejo prenovo kolesarskih poti in zdravstvenega doma, nov vrtec in igralne površine za otroke, morda tudi ogrevan bazen v lokalnem kopališču, nekaj denarja bodo zanesljivo namenili tudi javnemu transportu, pri številnih odločitvah pa bodo kot tesno povezana skupnost imeli besedo tudi prebivalci.