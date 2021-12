Približuje se asteroid, ki lahko uniči našo civilizacijo

Čez približno teden dni naj bi se Zemlji zelo približal ogromen asteroid, velik kot Eifflov stolp. Če bi tako velik predmet trčil v naš planet, bi bile posledice lahko katastrofalne, a kot mirijo pri Nasi, kjer asteroid, poimenovali so ga 4660 Nereus, že dlje spremljajo, se to naj ne bi zgodilo. »Velik je približno 300 metrov in ima potencial, da uniči našo civilizacijo. A takšna in večja nebesna telesa letijo mimo nas relativno redno, nekatera nekoliko bližje, druga dlje.

Sestavljen je iz kobalta, niklja in železa v skupni vrednosti štiri milijarde evrov. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Včasih nam jih uspe pravočasno opaziti, spet drugič ne. Predvsem slednje je lahko zelo nevarno, če ne kar pogubno,« so sporočili iz ameriške neprofitne organizacije The Planetary Society, ki se ukvarja z raziskovanjem vesolja.

Tako blizu, kot bo 11. decembra Nereus, ni bil v zadnjih 20 letih še noben asteroid, česar se najbolj veselijo znanstveniki, saj ga bodo lahko podrobno preučili. Zanj pa se ne zanimajo le tisti, ki preučujejo vesolje, če bi nam uspelo na njem pristati, bi imeli veliko korist od njega tudi na drugih področjih. Asteroid je namreč sestavljen večinoma iz niklja, kobalta in železa v skupni vrednosti štiri milijarde evrov.

4 milijone kilometrov od nas bo letel.

Ker se bo Zemlji približal na samo štiri milijone kilometrov, kar je približno desetkratna razdalja med Zemljo in Luno, bi bil podvig izvedljiv, a pri Nasi nanj ne nameravajo poslati plovil. Za zdaj bodo le opazovali, kaj se z asteroidom dogaja, kako se obnaša, podatke pa bodo skrbno analizirali, da bi si z njimi lahko pomagali v prihodnje, ko se bo pojavila priložnost na kakšnem od podobnih nebesnih teles tudi zares pristati.