Boeing je najdebelejši medved

Tehta kar pol tone

Letos so se medvedi do sitega najedli lososov.

12

najbolj rejenih se je uvrstilo v ožji izbor.

Pravijo mu 747: ne, številka k sreči ne pomeni njegove teže, poimenovali so ga namreč po slovitem letalu boeing 747, ker je tako mogočen. In letos je tudi zmagovalec, resda v nečastni, a za medveda sila pomembni kategoriji. Velja za najdebelejšega v svojem okolišu!Je eden od 2200 kosmatincev, ki lomastijo po narodnem parku Katmai na Aljaski, tam pa vsako leto, preden se prebivalci odpravijo na zimski počitek, priredijo prav zanimiv festival. Teden debelih medvedov. Takrat ozaveščajo javnost o rjavem medvedu, njegovem življenjskem okolju, potrebah, vplivu podnebnih sprememb, pasteh v naravi in prehrani, za vrhunec pa izberejo še zmagovalca, najdebelejšega med vsemi.V ožji izbor se najprej uvrsti 12 najprivlačnejših in najbolj rejenih, ki jih fotografirajo in slike objavijo na spletni strani, tam pa lahko obiskovalci glasujejo za zmagovalca. Letos je največ glasov dobil 747: ni jasno, koliko medved zares tehta, a predvidevajo, da okoli 500 kilogramov. Da se je do sitega najedel lososov v reki Brooks, ki jih je bilo letos poleti in jeseni v izobilju, ni dvoma, zmagovalčev trebušček je bil minuli teden že tako velik, da ga je skoraj vlekel po tleh, so pojasnili v parku.Medvedi so si letos vsekakor lahko oddahnili, saj jih v parku niso vznemirjale množice obiskovalcev, katerih število so običajno vsak dan morali omejiti na 500, letos pa jih je očitno ustavila pandemija, saj jih nikoli ni bilo več kot 100.