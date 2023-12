Bodo verjeli Putinu, ki ponuja pogovore? Ponuja pogajanja, a z enim pogojem ...

Rusija se je s Kijevom, ZDA in Evropo pripravljena pogovarjati o prihodnosti Ukrajine, če bi si te strani to želele, vendar bo branila svoje nacionalne interese, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da se je ruska družba poenotila v podpori ruski agresiji na sosednjo državo.

»Ali se tisti ljudje v Ukrajini, ZDA in Evropi, ki so agresivni do Rusije, želijo pogajati? No, naj se. Vendar bomo to storili na podlagi naših nacionalnih interesov,« je na srečanju ruskega vojaškega vodstva v Moskvi dejal Putin.

Rusija se ne bo odrekla tistemu, kar je njeno

Dodal je, da članstvo Ukrajine v Natu za Rusijo ni sprejemljivo, niti čez deset ali dvajset let. Po njegovi oceni sicer ZDA namerno strašijo Evropejce, da bi izkoriščali Evropo za svoje interese, Ukrajino pa izkoriščajo za vodenje vojne proti Rusiji, kar je označil za spodletel poskus. Ob tem je zagotovil, da Rusija ne načrtuje vojne proti Evropi ali katerikoli članici Nata.

London in Pariz zagotovila Ukrajini neomajno podporo Francija in Velika Britanija bosta še naprej podpirali Ukrajino v njenem boju proti ruski invaziji tako dolgo, kot bo potrebno, je danes v Parizu zagotovil britanski zunanji minister David Cameron na skupni novinarski konferenci s francosko kolegico Catherine Colonna. Ključno je, da bo ruski predsednik Vladimir Putin poražen, je dodal.

Putin je od začetka ruske agresije februarja lani že večkrat dejal, da je Rusija odprta za mirovna pogajanja, v Kijevu pa vzpostavitev miru pogojujejo z umikom ruskih sil z vseh zasedenih ozemelj, vključno s polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Rusija trenutno nadzoruje dobrih 17 odstotkov mednarodno priznanega ukrajinskega ozemlja.

Putin je na srečanju z ruskim vojaškim vodstvom izjavil tudi, da se je ruska družba konsolidirala v podpori vojaške operacije v Ukrajini. Po njegovih besedah je to morda tudi najpomembnejše. Po njegovi oceni rusko orožje na fronti dokazuje svojo premoč nad zahodnim, pri čemer je poudaril neuspeh ukrajinske protiofenzive, ki jo je Kijev sprožil poleti.