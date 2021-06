Bodo tisti, ki verjamejo v obstoj NLP, razočarani?

Ta srečanja oziroma videnja pomenijo morebitno varnostno tveganje, ki ga preprosto ni mogoče razložiti.

120 nenavadnih pojavov so opazili.

Ogromno ameriških pilotov je poročalo o skrivnostnih plovilih nad enim od vojaških oporišč. FOTO: Pichi Chuang/Reuters

Kot navajajo nekateri dobro obveščeni viri, strokovnjaki obveščevalnih agencij nimajo dokazov, da so mornariški piloti, ki naj bi po svojih pričevanjih srečali neznane leteče predmete, v resnici videli tuja vesoljska plovila. Ravno tako strokovnjakom ni uspelo ugotoviti, kaj naj bi ti skrivnostni predmeti pravzaprav bili. Tako trdi več anonimnih virov, ki so že bili seznanjeni z ugotovitvami prihajajočega poročila o NLP, ki ga bo ameriški kongres predvidoma dobil v roke 25. junija.Zanimivo je, da poročilo kljub temu ne izključuje možnosti, da so na posnetkih nam neznana vesoljska plovila, kar pa zagotovo ne bo razveselilo navdušencev nad neznanimi letečimi predmeti, ki so upali, da bodo končno dobili dokaz o njihovem obstoju ter o obstoju nezemljanov in njihovem obiskovanju našega planeta. Druga možnost, kaj bi lahko bila skrivnostna plovila na posnetkih, so kitajska ali ruska letala, saj po mnenju nekaterih ni naključje, da so se pojavila prav nad enim od ameriških vojaških oporišč, tako Kitajci kot Rusi pa so znani nasprotniki Američanov. Če bi to držalo, bi lahko bila ogrožena varnost ZDA. Poročilo je menda zelo podrobno, v njem pa je zajeto vse, kar je znanega o omenjenih srečanjih pilotov z nenavadnimi pojavi v zraku, ki naj bi jih bilo kar 120.Vlada Združenih držav Amerike je dolgo omahovala, ali naj sploh razkrije poročila pilotov, a pritiski na Pentagon so bili preveliki in na koncu jim drugega ni preostalo. »Ta srečanja oziroma videnja pomenijo morebitno varnostno tveganje, ki ga preprosto ni mogoče razložiti. Nihče ne ve, kaj storiti s temi informacijami. Takšen občutek sem dobil na enem od sestankov. Vse skupaj je vznemirjujoče, kakor koli obrnemo, najsi gre za neznane leteče predmete ali plovila nasprotnikov, kakršnih še nismo videli,« je dejal republikanski kongresnik. Tudi tehnično podkovani strokovnjaki pravijo, da piloti na nebu v večini primerov niso videli prav nič nenavadnega, zgolj vremenske balone in brezpilotna letala. Tretja skupina medtem še ni pripravljena podati strokovne ocene, češ da potrebujejo več informacij, kar je Pentagonu še najmanj všeč, saj bodo za to potrebni dodatna sredstva in osebje.