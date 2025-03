Bodo stanovanja po vsej Evropi kmalu dostopna? Bruselj bo za to namenil približno deset milijard evrov

Evropska komisija pripravlja prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja, ki ga bo predstavila po posvetovanju z deležniki. Ob tem bo skupaj s skupino Evropske investicijske banke (EIB) sodelovala pri razvoju novih možnosti financiranja cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj po vsej Evropi, so danes sporočili iz Bruslja.

»Evropska komisija in skupina EIB sta postavili temelje za vseevropsko naložbeno platformo za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja,« so v sporočilu za javnost poudarili v komisiji. Kot so zapisali, sta se partnerici zavzeli za vseevropski zagon, ki združuje lokalne, nacionalne, javne in zasebne akterje, da bi spodbudili financiranje in nujne ukrepe v okviru prihodnjega evropskega načrta za cenovno dostopna stanovanja.

Pomoč mestom in državam

Evropska komisija bo prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja predstavila po posvetovanju z različnimi deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, državami članicami, mesti in regijami. Načrt bo mestom in državam članicam ponudil tehnično pomoč ter se osredotočil na potrebne naložbe in razvoj znanj, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Simbolična fotografija. FOTO: Vizualizacija Arhitektura Mj

Komisija bo predvsem razvila evropsko strategijo za gradnjo stanovanj ter vzpostavila platformo za naložbe v cenovno dostopna in trajnostna stanovanja. Med drugim bo tudi analizirala vpliv špekulacij s stanovanji, podprla države pri povečevanju naložb v cenovno dostopna stanovanja ter obravnavala težave s kratkoročnimi najemi.

EIB je ob tem napovedala nov akcijski načrt za podporo stanovanjem, ki vsebuje vzpostavitev portala po načelu »vse na enem mestu«. Zagotavljal bo svetovanje in financiranje za podporo inovacijam v gradbenem sektorju, gradnjo cenovno dostopnih stanovanj ter naložbe v energijsko učinkovitost in prenovo stanovanjskega fonda po vsej Evropi.

EIB na tem področju v naslednjih dveh letih načrtuje naložbe v višini približno deset milijard evrov, so še sporočili iz Bruslja.