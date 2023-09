Bodo na Otoku prepovedali ameriškega bullyja?

Britanska notranja ministrica Suella Braverman je napovedala, da se bo s kinologi in drugimi strokovnjaki nujno posvetovala, ali bi bilo treba na Otoku prepovedati pasmo psov ameriški bully, potem ko je pripadnik te potencialno agresivne pasme nedavno v Birminghamu napadel enajstletno deklico in jo ogrizel; ranjena sta bila tudi moška, ki sta posredovala. »To je grozljivo. Ameriški bully predstavlja jasno in smrtonosno grožnjo naši skupnosti, še posebno otrokom,« je na družbenih omrežjih zapisala Bravermanova. »Tako ne more iti več naprej.«

Ni bilo prvič

Po podatkih policistov se je zgodilo, ko se je pes na prometni ulici iztrgal iz rok lastnika in se zapodil v deklico. Ta je utrpela resne poškodbe ramen in rok; trenutno še okreva v bolnišnici. Policisti so žival zasegli, pristojni organi pa bodo presodili, kaj storiti z njo.

Trenutno so prepovedane štiri pasme psov: ameriški pit bull terier, japonska tosa inu, argentinska doga in brazilska fila.

Različne skupine v Veliki Britaniji že dlje pozivajo k prepovedi ameriškega bullyja, pasme, ki so jo razvili iz ameriškega pitbul terierja. In enajstletnica ni njihova prva žrtev. Emma Whitfield, mama desetletnega dečka, ki je leta 2021 v Walesu umrl zaradi ugrizov ameriškega bullyja, se sprašuje, zakaj se oblasti še niso zganile. »Kje ste bili, ko je bil moj sin ubit?« je zapisala na platformi X, nekdanjem twitterju. »Kje ste bili, ko sem v parlamentu prosila za spremembe? Nikjer vas ni bilo. Če mislite ukrepati, prosim, to tudi storite.«

Britanska notranja ministrica Suella Braverman se bo posvetovala s kinologi. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Neodgovorni lastniki

Iz urada britanskega premierja Rishija Sunaka so sporočili, da so »zadevo vzeli skrajno resno«, niso pa povedali, ali dejansko razmišljajo o predlagani prepovedi. Britanski zakon o nevarnih psih lastnikom prepoveduje, da bi bili njihovi psi »nenadzorovano nevarni«, za kar je predvidena globa in v resnih primerih tudi zaporna kazen do 14 let.

Ameriški bully v britanski kinološki zvezi še ni priznan kot samostojna pasma, pri čemer vodstvo zveze poudarja, da noben pes ni nevaren sam po sebi. V zvezi še pravijo, da se prepoved posamezne pasme ne loteva najpomembnejšega elementa napada psa na človeka – neodgovornih lastnikov, ki svoje pse trenirajo, da bi bili čim bolj agresivni.