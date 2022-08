Bodo hrvaške plaže ostale javne?

Na Hrvaškem že več dni razburja novica, da bi ministrstvo za morje in promet z novim zakonom o pomorskem dobru in morskih pristaniščih lahko omejilo plaže za javnost, na kar so opozorili v združenju Pokret otoka. V slednjem so se za razjasnitev spornih vsebin zakona obrnili na ministrstvo, a z odgovorom še zdaleč niso bili zadovoljni oziroma so se njihovi sumi, da bodo predpisi na koncu pripeljali do črnega scenarija, torej ograjevanja in zaračunavanja plaž po obali in otokih, le še poglobili.

Želijo, da javni prostor tak tudi ostane. Foto: Jure Eržen

»Posledično bodo te skoraj zagotovo postale nedostopne javnosti,« so opozorili.

Na ministrstvu so na njihove pozive sicer odgovorili, da novi zakon ne bo olajšal ograjevanja in zaračunavanja dostopa do plaže, temveč bo jasneje opredelil koncesijske postopke in obveznosti, združenje pa meni, da je odziv zelo splošen in da na ministrstvu niso podali pravih odgovorov na sporne člene zakona, ki se nanašajo na prihodnost upravljanja morskih plaž, poročajo hrvaški mediji.

V združenju so spomnili, da so ministrstvu posredovali dokument s 25 pripombami, predlogi in pojasnili, v katerem so podrobneje opredelili, katere člene in točke predloga zakona o pomorskem dobru in morskih pristaniščih je treba dopolniti, da bi se izognili morebitnim negativnim posledicam. A zadovoljivega uradnega odgovora niso prejeli.

Enajsti člen zakona denimo govori o tem, da se lahko splošna raba dela pomorskega dobra omeji, v izjemnih primerih pa se lahko za določen čas izključi na podlagi koncesij in posebnih soglasij. Za omejitev uporabe se šteje ograjevanje ali drugačno onemogočanje dostopa do dela pomorskega dobra z zaračunavanjem ali brez zaračunavanja uporabe, za izločitev pa se šteje uporaba na način, ki v celoti ali delno izključuje splošno rabo dela pomorskega dobra.

25 pripomb na zakon so poslali.



»Vsak novi zakon ali njegove spremembe bi morale biti sprejete v korist državljanov in varovati njihove pravice, česar pa očitno pri nas ni. Pričakujemo, da se bo to s končnim besedilom zakona popravilo tako, da bo javni prostor res ostal javen,« so poudarili na Pokretu otoka.