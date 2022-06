Bodo Assangea poslali v ZDA?

Britanska vlada je odredila izročitev ustanovitelja spletnega portala WikiLeaks Juliana Assangea Združenim državam Amerike, kjer ga čaka obtožnica za domnevno vohunjenje. Notranja ministrica Priti Patel je odlok podpisala v petek, potem ko je britansko sodišče aprila razsodilo, da Assangea lahko pošljejo v ZDA. Dali so mu 14 dni časa za pritožbo.

175 let zapora mu grozi v ZDA.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da so »britanska sodišča ocenila, da izročitev Assangea ne bi bila nepoštena ali krivična in da ne bi kratila človekovih pravic, vključno z njegovo pravico do poštenega sojenja«. Gre za pomemben trenutek v Assangeevi večletni bitki s sodnimi oblastmi glede izročitve ZDA, kjer mu želijo soditi v zvezi z objavo pol milijona tajnih vojaških in diplomatskih dokumentov, ki se tičejo ameriških vojn v Iraku in Afganistanu.

Stella Moris, aktivistka in žena Juliana Assangea, je odločitev britanske notranje ministrice označila za »temačen dan za demokracijo«.

Novinarske organizacije in skupine za človekove pravice že ves čas pozivajo Britanijo, naj zavrne ameriško zahtevo po Assangeevi izročitvi. Zagovorniki 50-letnega Assangea, ki je po vseh teh letih v precej slabem mentalnem stanju, zatrjujejo, da je deloval kot novinar in da njegova dejanja upravičuje tudi prvi amandma ameriške ustave, ki govori o svobodi govora, saj da je z objavljenimi dokumenti razkril nepravilnosti ameriških sil v Iraku in Afganistanu, vztrajajo pa tudi pri tem, da gre za politično motiviran proces.

Izročitvi ZDA se izogiba že več kot deset let.

Assangeevi odvetniki pravijo, da mu v primeru obsodbe v ZDA grozi do 175 let zapora, čeprav ameriški pravniki ocenjujejo, da bo kakršna koli kazen zagotovo nižja; omenjali so od štiri do šest let ječe. Julian Assange je od leta 2019 v britanskem strogo varovanem zaporu Belmarsh, potem ko so ga priprli zaradi izogibanja sojenju. Pred tem je kar sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, da bi se izognil izročitvi Švedski, kjer je bil obtožen posilstva in spolnega napada. Švedske oblasti so obtožbe ovrgle novembra 2019 zaradi zastaranja.

Assangeeva žena Stella Morris, s katero se je poročil med bivanjem v zaporu Belmarsh, iz časov, ko je prebival na ekvadorskem veleposlaništvu, pa ima z njo dva otroka, je odločitev Britanije označila za »temačen dan za svobodo tiska in britansko demokracijo« in napovedala, da se bodo borili, dokler Julian Assange ne bo svoboden.