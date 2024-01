Bobi lahko ostane brez rekorda

Je rekorder ali ne? Bobi, čistokrvni alentejski planinski pes, je bil februarja lani, ko so ga pri Guinnessovi knjigi rekordov razglasili za najstarejšega psa na svetu, star 30 let in 268 dni. Oktobra 2023, ko je poginil, bi bil, če bi podatki držali, tako star 31 let in 163 dni. Za primerjavo: prsi te pasme običajno živijo okoli 12 do 14 let.

Zdaj pa so se glede njegove starosti pojavili dvomi, čeprav je rekordno število let uradno zavedeno v portugalski državni bazi hišnih ljubljenčkov in pri njihovi nacionalni zvezi veterinarjev.

V uradnih registrih ni zabeležke o skotitvi.

Dvomljivci so se spraševali, kako to, da so Bobijeve tačke na fotografijah iz mladosti bele, kasneje, ko je bil že star, pa rjave. Pri Guinnessovi knjigi so se zato odločili začasno zamrzniti naziva najstarejši pes na svetu in najstarejši živeči pes. Tako bo ostalo do konca preiskave, ki naj bi pokazala, kakšna je resnica.

Podrobnosti so vsekakor sumljive. Bobi je bil denimo vpisan v nacionalni register ljubljenčkov šele leta 2022, torej leto pred smrtjo. Njegov skrbnik je trdil, da se je skotil leta 1992, vendar pa v uradnih zaznamkih ni podatka o tem. Na podlagi dokumentov, ki obstajajo, je nemogoče potrditi ali zanikati lastnikovo trditev, saj na Portugalskem pred letom 2020 ni bilo treba registrirati psov, skotenih pred letom 2008. Mogoče je, da se je Bobi res skotil v letu, ki ga omenja lastnik, vendar za to ni nobenih dokazov.

Naslov bi lahko prešel v tačke še živeče čivave Skie.

Če se bo izkazalo, da je nemogoče dokazati Bobijevo starost ali da ni dosegel takšne starosti, kot trdi njegov lastnik, bi lahko laskavi naziv prešel v tačke še žive čivave iz Ohia; Skie je imela nekaj časa rekord januarja lani s 23 leti starosti, dokler je ni prehitel Bobi.