Bo vojne v Ukrajini kmalu konec? Iz Kremlja nič kaj optimistične besede

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes zmanjšal pričakovanja o hitri rešitvi konflikta v Ukrajini z besedami, da se pogovori šele začenjajo in da so pred vpletenimi »zahtevna pogajanja«. »Smo šele na začetku poti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal za rusko državno televizijo.

Delegaciji iz Rusije in Ukrajine naj bi v naslednjih 48 urah v Savdski Arabiji imeli ločene pogovore s predstavniki ZDA, katerih predsednik Donald Trump pritiska k hitremu končanju več kot tri leta trajajočih spopadov v Ukrajini.

Peskov je povedal, da obstaja veliko odprtih vprašanj in »odtenkov« o tem, kako bi se lahko uveljavila morebitna prekinitev ognja.

Dmitrij Peskov FOTO: Yuri Kochetkov Afp

Putin zavrnil poziv

Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil skupni ameriško-ukrajinski poziv k popolni in takojšnji 30-dnevni prekinitvi spopadov ter namesto tega predlagal ustavitev napadov samo na energetske objekte.

Po njegovih besedah bo glavni poudarek Rusije v njenih pogovorih z ZDA na možni obnovitvi dogovora o žitu iz leta 2022, ki je zagotovil varno plovbo za ukrajinski kmetijski izvoz po Črnem morju. »V ponedeljek nameravamo razpravljati predvsem o dogovoru predsednika Putina o nadaljevanju tako imenovane pobude za Črno morje. Naši pogajalci bodo pripravljeni razpravljati o odtenkih tega problema,« je dejal.

Moskva se je iz dogovora, ki je bil dosežen s posredovanjem Turčije in Združenih narodov, umaknila leta 2023 in obtožila Zahod, da ni izpolnil svojih zavez glede omilitve sankcij za ruski izvoz kmetijskih proizvodov in gnojil, navaja AFP.