Bo predsednik Združenih držav postal kriminalec? To sledi za Donalda Trumpa ...

Donald Trump je bil spoznan za krivega zarote, s katero je kupil molk zvezdnice pornografskih filmov, s čimer je postal prvi nekdanji predsednik ZDA, obsojen za kaznivo dejanje. To bo nedvomno pomenilo velik preobrat na prihajajočih novembrskih volitvah, piše Mirror.

Nekdanji 77-letni predsednik je bil obsojen v 34 točkah obtožnice. Dokazali so mu krivdo ponarejanja poslovnih evidenc, manhattanska porota je o sodbi razpravljala manj kot 12 ur. To pomeni veliko spremembo v prihajajoči predsedniški tekmi, saj si republikanec Trump še vedno prizadeva premagati 81-letnega demokrata Joeja Bidna.

Trump je bil obtožen, da je zvezdnici filmov za odrasle Stormy Daniels plačal 130.000 dolarjev (okrog 120 tisoč evrov) za molk o njuni aferi. Tožilci so poroti dokazali, da je poslovnež ponaredil evidence, ko je svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu poplačal dolg za Danielsovo.

Plačal ji je čez sto tisočakov, da bi kupil njen molk. FOTO: Reuters File Photo Reuters

Manhattanski okrožni tožilec Alvin Bragg je po sojenju dejal: »Čeprav obtoženec ni tak kot katerikoli drug v ameriški zgodovini, smo prišli do sojenja in sodbe na enak način kot v vsakem drugem primeru. Sledimo dejstvom in zakonu, brez pristranskosti.« Tiskovni predstavnik Bele hiše Ian Sams je v izjavi dejal: »Spoštujemo pravno državo in nimamo dodatnih komentarjev.«

Trump meni, da je bilo sojenje prirejeno

Ko je pozneje govoril pred sodiščem, je Trump dejal: »To je sramota. Bilo je prirejeno sojenje, sodnik pa konflikten in podkupljiv.«

Trump se zdaj sooča še s tremi drugimi kazenskimi zadevami, od katerih dve vključujeta dva primera domnevnega vmešavanja v volitve. Sojenja verjetno ne bodo začela pred predsedniškimi volitvami 5. novembra.

Obsodba pomeni, da bo Trumpovo predsedniško soočenje z Bidnom 27. junija zelo tvegano, saj bo obsodba znana le nekaj dni kasneje. Izrečena naj bi bila 11. julija.

Kritiki odločitve, med katere spada republikanec Mike Johnson, so dejali, da ima nekdanji predsednik kljub obsodbi njihovo podporo. Ne moti jih, da je bil spoznan za krivega prav v vseh točkah obtožnice.

»Predsednik Trump se ni nikoli nehal boriti za Američane – tudi ko se je soočil z jezo pravosodnega sistema in političnim lovom na čarovnice. Zdaj, bolj kot kdaj koli prej, moramo podpirati Trumpa in okrepiti svojo večino v predstavniškem domu.«

Ni še znano, ali bo odšel v zapor

Sodnik Juan Merchan bo 11. julija soočen s pomembno odločitvijo, ali naj republikanca pošlje za rešetke. Zaporne kazni zaradi takšnih kaznivih dejanj so v zvezni državi New York sicer redke.

»Običajno to ni primer, v katerem bi pričakovali, da bo prestopnik prejel zaporno kazen,« je po poročanju Reutersa dejal newyorški odvetnik Andrew Weinstein, ki je pred tem zastopal moškega, obsojenega na tri leta pogojne kazni. Ta je priznal krivdo za ponarejanje poslovnih evidenc v prevari s čeki.

Objava obsodbe v časopisu New York Times. FOTO: Stephani Spindel Reuters

V primeru Trumpa so bile obtožbe povišane na resnejše kaznivo dejanje zaradi trditev, da je s tem poskušal vplivati na izid volitev leta 2016. Trump je večkrat zanikal, da bi imel spolne odnose z Danielsovo, zato se bo na obsodbo verjetno pritožil.

V ameriški ustavi ni zapisano, da kriminalec ne bi smel kandidirati za predsednika. Omejitve navajajo, da morajo biti kandidati stari vsaj 35 let, »naravno rojeni« državljani ZDA in da živijo v ZDA najmanj 14 let.

Verjetno bo izgubil nekaj podpore

Anketa Bloomberga in Morning Consultanta, opravljena med 16. in 22. januarjem letos, je pokazala, da približno 53 odstotkov volivcev v ključnih zveznih državah ne bi glasovalo za Trumpa, če bi bil obsojen za kaznivo dejanje.

Anketa univerze Quinnipiac, objavljena ta mesec, ugotavlja, da bi v primeru obsodbe zanj glasovalo šest odstotkov volivcev manj. Čeprav se številka zdi majhna, bi lahko imela velike posledice.

Vodja demokratske večine v senatu je na platformi družbenih medijev dejal: »Nihče ni nad zakonom. Sodba govori sama zase.«