Bo Kim Džong Un izstrelil prvi vohunski vojaški satelit? »To je grožnja svetovnemu miru in varnosti«

Japonska je bila v ponedeljek, 29. maja, obveščena, da bo Severna Koreja med 31. majem in 11. junijem v nebo izstrelila satelit. Za izstrelitev v orbito bodo uporabili tehnologijo raket dolgega dosega, ki pa jo je Varnostni svet ZN prepovedal. Generalni sekretar japonske vlade Hirokazu Matsuno je pri tem takoj opozoril, da bi izstrelitev kršila resolucije ZN ter da gre za »grožnjo miru in varnosti Japonske, regije in mednarodne skupnosti«. Posledično so japonske samoobrambne sile dobile ukaz, naj sestrelijo satelit, če vstopi na japonsko ozemlje.

Severnokorejski državni mediji so na začetku tega meseca poročali, da je Kim Džong Un pregledal dokončani vojaški vohunski satelit, piše Daily Star. Poročali so tudi, da je odobril načrt za njegovo izstrelitev. V obvestilu Japonski ni bilo navedeno, kakšno vrsto satelita namerava Severna Koreja izstreliti, japonski premier Fumio Kišida pa je dejal, da je uradnikom naročil, naj poskušajo izvedeti čim več.