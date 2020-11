Bo Irinejev pogreb nova biološka bomba na Balkanu? (VIDEO in FOTO)

V petek je za posledicami okužbe s koronavirusom umrl patriarh Srbske pravoslavne cerkve. V državi so razglasili tridnevno žalovanje, pogreb bo v nedeljo, že danes pa so se začele žalne slovesnosti. Glede na to, da naj bi se okužil v črnogorski prestolnici, ko se je udeležil pogreba metropolita Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori, ki je prav tako umrl zaradi covida 19, je zato za mnoge naravnost šokantno, kaj so si privoščili v Srbiji. Na spletu so se namreč pojavili posnetki z današnjega bogoslužja, ko so patriarhove posmrtne ostanke prepeljali v beograjsko cerkev svetega Save.Posnetki razkrivajo, da se je zbralo ogromno ljudi, med njimi pa ni ravno veliko takih, ki bi nosili zaščitne maske in se držali primerne varnostne razdalje. Da je vse skupaj še bolj strašno, je bila krsta odprta, verniki so poljubljali križ in steklo, s katerim je bila krsta pokrita. Od ust do ust je šla žlica z blagoslovljenim kruhom, zato je pričakovati, da bo število okuženih s koronavirusom v Srbiji znova drastično poskočilo.