Bo Facebook naslednji teden spremenil ime?

V javnost je pricurljala vest, da namerava v prihodnjem tednu Facebook spremeniti ime. Ameriška spletna stran the Verge, ki se posveča tehnološkim temam, je razkrila, da namerava Mark Zuckerberg prihodnji teden, natančneje 28. oktobra na dogodku podjetja Connect spregovoriti tudi o spremembi imena, a lahko bi se zgodilo tudi, da bo novo ime razkrito še prej.

Kljub temu, da naj bi Zuckerberg načrtoval spremembo imena podjetja, ne pa tudi imen svojih družbenih platform. Facebook, platforma, ki jo mesečno uporablja približno 2.89 milijard uporabnikov širom sveta, bo ostal Facebook, spremenili naj bi le ime podjetja, ki pod isto streho združuje še Instagram, WhatsApp in virtualno znamko Oculus.

Novo ime holdinga bi se lahko navezovalo na Horizon, besedo, s katero sta povezana vsaj dva virtualna produkta, ki ju podjetje razvija in ju namerava v kratkem tudi predstaviti. Podjetje, ki ga je Zuckerberg ustanovail pred sedemnajstimi leti, govoric o spremembi imena ne komentira.

Na idejo o spremembi imena in prestrukturiranja naj bi prišli tudi zaradi ene najhujših kriz, s katero so bili soočeni po škandalu pred tremi leti. Nekdanja zaposlena Frances Haugan je namreč pred kratkim v javnost spravila več tisoč dokumentov in pred senatom poročala o praksah Facebooka, ki »daje prednost profitu pred ljudmi«.

Metaverzum in navidezna resničnost

Zuckerbergovo podjetje se osredotoča na rast, širitev in izdelavo metaverzuma. Del tega načrta je razvijanje novih konceptov in platform. Eden izmed takšnih produktov je Ocukus, ki bi povezoval posameznikovo zasebno in profesionalno življenje v virtualni resničnosti. Na podoben način kot priljubljena igra Pokemon Go, kjer je virtualnom postavljeno nad resnično. Razvijali naj bi tudi platformo Horizon Worlds, v okviru katere bo deloval Horizon Workrooms, ki je mišljen kot virutalno – resnični prostor za sestanke.

Kaj je metaverzum? Tehnologija, ki bi lahko posamezniku omogočila, da si nadene očala za navidezno resničnost in tako dobi občutek, da je, čeprav je več kilometrov stran, na drugem mestu. »Metaverzum ima potencial, da pomaga omogočiti dostop do novih ustvarjalnih, družbenih in gospodarskih priložnosti. In Evropejci ga bodo oblikovali od samega začetka,« so zapisali pred dnevi pri Facebooku, ko so napovedali, da bodo v Evropi prav v ta namen zaposlili deset tisoč ljudi.