Bo Evropa s skupnimi močmi nabavila strelivo za Ukrajino?

Obrambni in zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes v Bruslju govorili o predlogu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella o nadaljnjih dobavah topniškega streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupno naročanje streliva. Cilj je, da dosežejo politični dogovor o predlogu.

Potem ko so se ministri za obrambo na neformalnem zasedanju v Stockholmu pred dvema tednoma načelno strinjali z Borrellovim predlogom, bodo skušali danes po navedbah virov pri EU obrambni in zunanji ministri doseči politični dogovor o tem.

Če bi jim to uspelo in bi se določene članice že pridružile skupnemu naročilu, bi nato do konca maja lahko že oddali naročila proizvajalcem.

Pomen hitrosti in učinkovitosti

Borrell predlaga, da se iz evropskega mirovnega instrumenta, v katerega sredstva prispevajo članice, nameni milijarda evrov za dobave streliva Ukrajini iz trenutnih zalog evropskih držav, še milijarda evrov pa za skupno naročanje streliva, ki bi ga namenili Ukrajini. Pristop poleg teh dveh stebrov sestavlja še tretji, ki bi bil namenjen okrepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Slovenija, ki jo bosta danes zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec, podpira prizadevanja na ravni EU za skupne nabave streliva, pri čemer poudarja pomen hitrosti in učinkovitosti.

Pred skupnim zasedanjem z ministri za obrambo se bodo dopoldne sestali zgolj zunanji ministri, ki bodo prav tako govorili o nadaljnji podpori Ukrajini.

Borrell pa jih bo seznanil tudi s potekom sobotnih pogovorov med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem o normalizaciji odnosov med državama.