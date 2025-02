Bo bele nosoroge rešila nadomestna mama?

Medtem ko znanstveniki bijejo bitko s časom in upajo, da bo znanstveni preboj vendarle prinesel upanje za severne bele nosoroge, Najin in njena potomka Fatu, zadnja primerka te vrste, mirno prežvekujeta travo ob vznožju gore Mount Kenya v Keniji. Ohranitev podvrste, ki je bila leta 2018 razglašena za funkcionalno izumrlo po smrti zadnjega samca, Sudana, bi pomenila zgodovinski preobrat, poroča AFP.

Ker imata Najin in Fatu težave z maternico, nobena ne more donositi mladiča. Vendar Fatu še vedno proizvaja zdrava jajčeca, zaradi česar je primerna kandidatka za postopek zunajtelesne oploditve. Že leta znanstveniki zbirajo njena jajčeca, ki jih nato pošiljajo v Evropo, kjer jih oplodijo s spermo že poginulih samcev severnih belih nosorogov. Do zdaj so ustvarili 36 oplojenih jajčec oziroma zarodkov, ki so pripravljeni za implantacijo, je povedal Jan Stejskal, koordinator projekta BioRescue, enega izmed vodilnih svetovnih programov za rešitev vrste. Fatu lahko proizvede še približno deset jajčec, preden bo prestara. »Upamo, da bomo letos dosegli prvo uspešno brejost z zarodkom severnega belega nosoroga,« je dejal Stejskal. »A tega ne morem obljubiti,« je dodal.

Tudi sumatranski nosorogi so izjemno ogroženi. FOTO: Perdiansyah/Afp

Znanstveniki nameravajo zarodek vsaditi v samico južnega belega nosoroga, tesno sorodno podvrsto. Pred enim letom so dosegli pomemben preboj – prvič v zgodovini je namreč postala breja nadomestna mati nosoroga, ki je nosila zarodek južnega belega nosoroga. Vendar pa je veselje hitro zamenjala žalost. Ko so odkrili, da je nadomestna mati breja, je ta že poginila zaradi bakterijske okužbe. Ekipa kljub temu ostaja odločena, da poizkusi znova – tokrat z zarodkom severnega belega nosoroga.

Jo Shaw, izvršna direktorica organizacije Save the Rhino International, pa ob tem opozarja, da bo genetska raznolikost tudi v primeru uspešne reprodukcije premajhna za dolgoročno preživetje vrste. Po njenem je za severne bele nosoroge verjetno prepozno, zato bi se morala prizadevanja osredotočiti na javanske in sumatranske nosoroge, katerih populacija je prav tako izjemno ogrožena, saj jih je manj kot 50.