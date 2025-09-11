OBJAVA NA X-U

Bo Barron Trump nekoč predsednik? To so besede, ki odmevajo

S svojo umirjenostjo se je Barron Trump do danes prikupil že marsikateremu ameriškemu volivcu, ki bo morda imel čez leta priložnost, da zanj glasuje na ameriških volitvah.
Fotografija: Barron Trump FOTO: Carlos Barria Reuters
Barron Trump FOTO: Carlos Barria Reuters

A. Ka.
11.09.2025 ob 20:45
Barron Trump je zaradi svojega očeta Donalda Trumpa že celo svoje življenje na očeh javnosti. Nekateri menijo, da utegne nekoč tudi naslediti očeta na mestu predsednika ZDA. Kot prihodnjega predsednika ga vidi tudi upravljavec vplivnega profila na družbenem omrežju X, MAGA Voicea, ki ima preko 1,2 milijona sledilcev.

V eni od svojih novih objav je zapisal, da se Barron menda seli v Belo. Verjetno je s tem mislil na Belo hišo. Več o tej selitvi, o kateri je poročal tudi New York Post, smo sicer poročali v drugem članku. Zapisal pa je tudi, da je Barron prihodnji predsednik. 

S svojo umirjenostjo se je Barron do danes prikupil že marsikateremu ameriškemu volivcu in zdi se povsem mogoče, da bodo ti imeli čez nekaj let priložnost, da zanj tudi glasujejo na ameriških volitvah. Verjamemo, da bi zanj glasoval tudi marsikdo iz Slovenije, saj ima zaradi mame Melanie slovenske korenine. Domnevno zna tudi govoriti slovensko, kar je verjetno še en dodaten razlog za to, da ima v Sloveniji precej pristašev.

image_alt
Donald Trump: »Barron je tako visok, ker je jedel samo hrano, ki jo je kuhala Melanijina mama«

image_alt
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Bo Barron Trump nekoč predsednik? To so besede, ki odmevajo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

