Bo Barron Trump nekoč predsednik? To so besede, ki odmevajo

Barron Trump je zaradi svojega očeta Donalda Trumpa že celo svoje življenje na očeh javnosti. Nekateri menijo, da utegne nekoč tudi naslediti očeta na mestu predsednika ZDA. Kot prihodnjega predsednika ga vidi tudi upravljavec vplivnega profila na družbenem omrežju X, MAGA Voicea, ki ima preko 1,2 milijona sledilcev.

V eni od svojih novih objav je zapisal, da se Barron menda seli v Belo. Verjetno je s tem mislil na Belo hišo. Več o tej selitvi, o kateri je poročal tudi New York Post, smo sicer poročali v drugem članku. Zapisal pa je tudi, da je Barron prihodnji predsednik.

S svojo umirjenostjo se je Barron do danes prikupil že marsikateremu ameriškemu volivcu in zdi se povsem mogoče, da bodo ti imeli čez nekaj let priložnost, da zanj tudi glasujejo na ameriških volitvah. Verjamemo, da bi zanj glasoval tudi marsikdo iz Slovenije, saj ima zaradi mame Melanie slovenske korenine. Domnevno zna tudi govoriti slovensko, kar je verjetno še en dodaten razlog za to, da ima v Sloveniji precej pristašev.