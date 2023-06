Bo Apple s temi norimi očali spremenil svet? Ljudje po svetu so navdušeni

Ko se Apple dodatne neke stvari, se ta po navadi spremeni v zlato. Ali, če hočete, v dolarje. Ko je izdelal svojo prvo tablico iPad, je na neki način povzročil revolucijo med tablicami, četudi smo jih poznali že prej. Šele ko se jih je on lotil, so postale zelo priljubljene. Sedaj je predstavil svoja prva očala, ki znajo prikazovati nadgrajeno resničnost (po potrebi pa tudi virtualno resničnost) in povsem mogoče je, da bo z njimi obudil trg očal, ki znajo prikazovati nadgrajeno in/ali virtualno resničnost. Tovrstna očala poznamo že nekaj časa, a niso preveč priljubljena.

Applova nova očala, ki se imenujejo Vision Pro, nam, ko jih damo na glavo, prikažejo digitalne vsebine v prostoru, v katerem smo. Tako lahko npr. z njimi v domačem prostoru dobimo navidezen ogromen zaslon in na njem gledamo filme. Možnosti je neomejeno. Očala imajo naložen Applov novi operacijski sistem visonOS. Upravlja se jih z uporabo glasu, rok in celo oči. Kot so dejali pri Applu, imajo vgrajen zelo napreden sistem za sledenje uporabnikovih oči. Zanimivo, da se osebi, ki očala nosi, oči na zunanjem delu očal vidijo, ko se pogovarja z resnično osebo poleg sebe. Ko se ne, so oči lahko nevidne.

Bo glavnemu izvršnemu direktorju Appla Timu Cooku z novimi očali uspel veliki met? FOTO: Loren Elliott Reuters

Sodeč po tem, kar je ameriški tehnološki velikan zapisal na svoji spletni strani, bi morala biti slika pri teh očalih zelo ostra, saj znajo prikazati kar neverjetnih 23 milijonov slikovnih točk na dveh svojih micro-OLED zaslonih. Z vgrajenim zvočnim sistemom Spatial Audio je odlično poskrbljeno tudi za zvok. Očal ni treba priklopiti na osebni računalnik, delujejo namreč povsem samostojno. Dlje jih je mogoče uporabljati samo, če jih priklopimo na električno energijo. Brez priklopa delujejo do dve uri.

Očala Vision Pro gredo v prodajo v začetku prihodnjega leta. Cena? Prijeli se boste za glavo. Zanje bo treba odšteti kar 3499 dolarjev. Konkurenca tovrstna očala (sicer ne tako napredna) ponuja za precej manj.