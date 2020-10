Bo Antetokounmpo združil moči z Dončićem?

Vse glasnejše postajajo govorice, da želi lastnik moštva Dallas Mavericks, kjer si kruh služi Slovenec Luka Dončić, v Teksas pripeljati enega najdominantnejših igralcev lige Grka Giannisa Antetokounmpa. Novinar ESPN je dejal, da bo šel Mark Cuban »na glavo« za oblikovanje t. i. velike trojice oziroma Big Three.



Antetokounmpu se pogodba z ekipo Milwaukee Bucks izteče 2021, med najresnejšimi kandidati za nakup pa ameriški mediji omenjajo Dallas Mavericks. Brian Windhorst iz ESPN pravi: »Cuban želi ohraniti dovolj manevrskega prostora v finančni konstrukciji, da bo lahko šel 'na glavo' po Giannisa. Težavo mu povzroča le Tim Hardaway mlajši, ki ima možnost, da za 19 milijonov dolarjev podaljša pogodbo s klubom, zato v naslednjem prestopnem roku Dallas ne bo kupoval. Čakal bo na Grka.«



Za veščine dvakratnega najkoristnejšega igralca lige se zanimata tudi Toronto Raptors in Miami Heat. Prvaki 2019, ki so letos izpadli v drugem krogu končnice, imajo dovolj prostora v finančnem okviru kluba za nakup, letošnji finalisti pa stavijo predvsem na karto oziroma partnerstvo z Bamom Adebayem, ki ima istega menedžerja kot Antetokounmpo.



Dončić, Latvijec Kristaps Porzingis in Antetokounmpo bi bili po mnenju istega novinarja verjetno najmočnejša naveza v ligi NBA in garancija za dolgoletno vladavino kluba Dallas Mavericks v tem tekmovanju.