BMW, Mercedes-Benz in Audi bodo morali plačati milijonske globe

Južnokorejske oblasti bodo nemškim avtomobilskim družbam BMW, Mercedes-Benz in Audi naložile milijonske globe zaradi prirejanja naprav za zmanjševanje izpustov dizelskih motorjev. Kot so ugotovile, so se družbe glede spornega ravnanja tudi medsebojno usklajevale.

Južnokorejski organ za varstvo konkurence je proizvajalce oglobil, ker so v vozila namestili programsko opremo, ki je po določeni razdalji izklopila sistem za prečiščevanje izpušnih plinov.

Mercedes-Benzu po navedbah dpa grozi 16 milijonov dolarjev globe, BMW naj bi moral plačati približno 12 milijonov, Audi pa dobre štiri milijone dolarjev v protivrednosti južnokorejskih vonov.

Kot so poudarili pri varuhu konkurence, ravnanje podjetij ni sporno le z okoljskega vidika, temveč so z njim tudi izkrivljali konkurenco in ovirali razvoj naprednejših tehnologij dizelskih motorjev.