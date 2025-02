Blokade, protesti in zahteve za pravico! Srbski študenti ne popuščajo, močna podpora iz tujine

V Novem Sadu že več tednov potekajo množični protesti študentov in državljanov, ki zahtevajo odgovornost oblasti za tragičen dogodek na Glavni železniški postaji, kjer je pred tremi meseci zaradi padca betonske nadstrešnice umrlo 15 ljudi.

V okviru protestnih akcij so študenti včeraj blokirali Most svobode, pri čemer so na tem mestu preživeli tudi noč. Blokada, ki poteka mirno in brez incidentov, se bo po zadnjih informacijah nadaljevala najmanj do 15. ure, ko bo študentski plenum odločal o naslednjih korakih.

Blokada mostov in protesti po vsej državi

Študenti beograjskih in novosadskih univerz so včeraj najprej za tri ure blokirali Žežljev in Varadinski most, nato pa se preselili k Mostu svobode, kjer so nadaljevali protest. V bližnjem Limanskem parku so postavili improvizirano protestno naselje, medtem ko so vse dostopne poti do območja blokirali policisti in skupine kmetov, ki so se protestom pridružili s traktorji.

Pohod študentov proti Novemu Sadu, Beograd, 30. 1. 2025. FOTO: Voranc Vogel

Podobne akcije potekajo tudi v drugih delih Srbije. V Beogradu so študenti za en dan blokirali prometno vozlišče Autokomanda, protesti pa so se razširili tudi na fakultete in rektorate po vsej državi. Trenutno je v blokadah najmanj 63 fakultet petih državnih univerz, dve zasebni fakulteti in štiri visoke strokovne šole.

Podporo študentom izražajo tudi številne druge skupine – sodniki z več sodišč, odvetniška zbornica, kulturne ustanove, kmetje in dijaki.

Zahteve študentov in odziv oblasti

Študenti in protestniki zahtevajo javno objavo celotne dokumentacije o rekonstrukciji železniške postaje, opustitev vseh obtožb proti aretiranim študentom, aktivistom in državljanom s prejšnjih protestov, kazenske ovadbe proti tistim, ki so napadali študente in profesorje ter povečanje proračuna za univerze za 20 %.

Medtem ko oblasti trdijo, da so že izpolnile vse zahteve, študenti vztrajajo, da se to še ni zgodilo. Gradbena fakulteta Univerze v Beogradu je že večkrat opozorila, da je dokumentacija o obnovi železniške postaje pomanjkljiva in da pomembni dokumenti manjkajo.

Fizični napadi in politične posledice

Protesti so dosegli vrhunec po incidentu pred sedežem Srbske napredne stranke (SNS) v Novem Sadu v noči s 27. na 28. januar, ko so napadalci napadli študente s palicami in pestmi.

FOTO: Voranc Vogel

Ena od študentk je bila huje poškodovana in je trenutno hospitalizirana na Kliniki za maksilofacialno kirurgijo. Ta dogodek je bil tudi en od razlogov za odstop srbskega premierja Miloša Vučevića.

Odmevi izven Srbije

Študentski protesti so odmevali tudi izven meja Srbije. V podporo študentom so potekali shodi v številnih mestih po Evropi in Severni Ameriki, med drugim v Washingtonu, Chicagu, Bostonu, Los Angelesu, Torontu, Frankfurtu, Milanu, Amsterdamu, Londonu in na Dunaju.

Študentje napovedujejo, da bodo s protesti nadaljevali, dokler ne bodo izpolnjene vse njihove zahteve. Popoldanski študentski plenum bo odločil o nadaljnjih korakih in morebitnem nadaljevanju blokade Mosta svobode.