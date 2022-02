Blokada v Kanadi se še kar vleče

Blokada najprometnejšega mejnega prehoda med Kanado in ZDA, ki traja že od prejšnjega torka, se vendarle počasi sprošča. V soboto so na most Ambassador, prizorišče protesta kanadskih tovornjakarjev, ki nasprotujejo protikoronskim ukrepom, predvsem cepitvenemu pogoju za prehod meje za poklicne voznike, prišle policijske enote, a niso začele s silo razganjati protestnikov, ampak jih mirno prepričujejo, naj zapustijo mejni prehod in sprostijo promet med državama. Menda je bilo doslej le nekaj aretacij.

Mejni prehod med Kanado in ZDA je zaprt že skoraj cel teden.

Čez most Ambassador teče kar četrtina vse trgovine med Kanado in ZDA. Čeprav je blokada tovornjakov, dostavnih in osebnih vozil povzročila velike težave na obeh straneh meje, v prestolnici Ottawa pa se je konec tedna zbralo več tisoč nasprotnikov covidnih ukrepov, kanadski premier Justin Trudeau ne želi na pomoč poklicati vojske.

Sodišče v Ontariu je sicer ukazalo konec blokade, premier pokrajine Ontario Doug Ford pa je razglasil izredne razmere, s katerimi so varnostni organi dobili dodatna pooblastila, med katera spadajo tudi visoke globe (do 100.000 kanadskih dolarjev oziroma skoraj 70.000 evrov) za vse, ki nezakonito blokirajo ceste, mostove, pločnike in drugo infrastrukturo.

Nad protestnike – z Macareno

T. i. konvoj svobode ima sledilce po vsem svetu. Zanimivo pa je, kako so se odganjanja protestnikov lotili na Novi Zelandiji, kjer že od začetka pandemije veljajo resnično strogi protikoronski ukrepi. Tiste, ki so se utaborili na trati pred parlamentom v Wellingtonu, poskušajo odgnati tudi z nenehnim predvajanjem šlagerjev Barryja Manilowa in Macarene.