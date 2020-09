Blogerka, ki je zanetila trend, roti: Prosim, nehajte

Ženska, ki je popularizirala zabave ob naznanitvi otroškega spola, ima dovolj. Ob nedavnem razkritju spola, ki se je povsem izjalovilo in povzročilo, da je v Kaliforniji zgorelo več kot sedem tisoč kvadratnih metrov, je pozvala bodoče starše, naj vendarle prenehajo, ki je menda tista, ki je popularizirala to vrsto zabave, je zapisala: »Prosim, prenehajte prirejati te neumne zabave. Za božjo voljo, nehajte zažigati stvari in oznanjati, da bo vaš otrok imel penis. To ne zanima nikogar drugega kot vas,« je zapisala.Ni se zgodilo prvič, da se je zabava ob razkritju otroškega spola spremenila v pravo katastrofo.Blogerka je leta 2008 priredila zabavo, na kateri je razkrila otrokov spol. Z možem sta prerezala torto in roza notranjost je razkrila, da pričakujeta deklico. »Zdelo se nama je posrečeno, da je celotna družina na tak način izvedela.« S svojim zapisom na spletu je pritegnila pozornost medijev in kmalu je takšna oblika oznanjanj postala hit. A žal so nekateri šli mnogo predaleč in so uporabili ekstremne metode in oblike.Leta 2017 je zgorelo več kot 47 kvadratnih metrov, ko se je zabava sprevrgla v nočno moro. Spol so oznanili s posebnim barvnim dimom, ki je zanetil požar. Podobno se je zgodilo aprila, ko je zgorelo več kot 10 kvadratnih metrov.Na neki zabavi so šli še dlje. Izdelali so manjšo cevno bombo, ki bi morala v zrak pognati barvni dim, a je eksplodirala. Delci, ki so poleteli po zraku, pa so ubili babico še nerojenega otroka.Karvunidisova je lani zapisala, da si želi, da se starši ne bi toliko osredotočali na spol, saj so talenti in potenciali pomembnejši od tega, kar ima otrok med nogami.